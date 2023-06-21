«Торпедо» объявило о подписании трехлетнего контракта с Бабуриным

«Торпедо» объявило о подписании вратаря Егора Бабурина. Соглашение рассчитано на 3 года.

«Друзья, мы знаем, что вы злились на нас за то, что так долго не объявляем подписание Бабурина. Мы и сами злились, ждали пока окончательно не будут улажены все формальности. Ну и теперь официально: ДА, ЕГОР БАБУРИН с нами еще на три года!» — говорится в заявлении пресс-служба.

По данным портала Transfermarkt, московский клуб заплатит за 29-летнего игрока 600 тысяч евро. В прошлом сезоне Бабурин выступал в «Торпедо» на правах аренды из «Ростова». В 23 матчах он пропустил 43 гола и провел 4 сухих матча.