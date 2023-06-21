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Сегодня, 13:50

«Торпедо» объявило о подписании трехлетнего контракта с Бабуриным

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Торпедо» объявило о подписании вратаря Егора Бабурина. Соглашение рассчитано на 3 года.

«Друзья, мы знаем, что вы злились на нас за то, что так долго не объявляем подписание Бабурина. Мы и сами злились, ждали пока окончательно не будут улажены все формальности. Ну и теперь официально: ДА, ЕГОР БАБУРИН с нами еще на три года!» — говорится в заявлении пресс-служба.

По данным портала Transfermarkt, московский клуб заплатит за 29-летнего игрока 600 тысяч евро. В прошлом сезоне Бабурин выступал в «Торпедо» на правах аренды из «Ростова». В 23 матчах он пропустил 43 гола и провел 4 сухих матча.

Егор Бабурин
ФК Ростов
ФК Торпедо (Москва)
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
10
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
11
 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
18
 Волга 34 6 12 16 23-41 30
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34 тур
3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 6 : 0
3.06 14:00
Балтика – Велес
 2 : 1
3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
 1 : 2
3.06 14:00
Краснодар-2 – Шинник
 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
 1 : 2
3.06 14:00
Енисей – Волга
 0 : 0
3.06 14:00
Родина – Рубин
 0 : 0
3.06 17:00
Акрон – Волгарь
 4 : 0
3.06 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 0 : 2
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Александр Гаглоев

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КАМАЗ

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Артем Кулишев

Шинник

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Андрей Савинов

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Шинник

 31 1 4
Марат Бокоев

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Велес

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