Агент Крижана сообщил, что защитник должен восстановиться в течение 10-14 дней

Роберт Чибеж, агент защитника «Родины» Мити Крижана, рассказал, что восстановление футболиста идет по плану.

«У Мити все отлично, восстановление идет по плану. Полагаю, через 10-дней он сможет тренироваться с командой в полную силу», — приводит «РБ Спорт» слова Чибежа.

В ответном стыковом матче против «Пари НН» (2:0) Крижан получил перелом руки.

В минувшем сезоне 26-летний защитник провел 14 матчей за «Родину» и отметился одной результативной передачей.