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Тукманов назвал Бабурина сильным вратарем

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший президент «Торпедо» Москва Александр Тукманов прокомментировал возможный переход Егора Бабурина в состав автозаводцев.

«В «Торпедо» Бабурину гарантировано место в стартовом составе и игровая практика, поэтому он и выбрал этот клуб. Думаю, в контракте есть определенные условия, по которым Егор может перейти в команду РПЛ, если будет предложение. Тогда «Торпедо» будет обязано его отпустить. Для «Торпедо» Бабурин — это хороший вариант. Он сильный вратарь, будет набираться опыта», — приводит слова Тукманова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 29-летний вратарь провел за «Торпедо» 23 матча, пропустил 49 мячей и четыре раза отстоял на ноль.

«Торпедо» в 27-м туре РПЛ проиграло ЦСКА (0:3) и с 13 очками на счету лишилось шансов остаться в РПЛ. По итогам сезона-2022/23 команда отправится в первую лигу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tukmanov-baburin-sil-ny-j-vratar-v-torpedo-emu-budet-garantirovano-mesto-v-starte/
Егор Бабурин
Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
Александр Тукманов
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3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
10
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
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 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
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 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
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 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
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3.06 09:00
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