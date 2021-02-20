«Зенит» вылетел из Кубка. Как это произошло?

Действующие победители БЕТСИТИ Кубка России проиграли дома тульскому «Арсеналу» в 1/8 финала.

Россия. Кубок. 1/8 финала

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Арсенал» (Тула) — 1:2 (1:2)

Голы: Кузяев, 19 (1:0). Панченко, 25 (1:1). Бауэр, 37 — с пенальти (1:2).

«Зенит»: Лунев, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Жирков (Круговой, 72), Сутормин, Вендел, Оздоев, Кузяев (Крапухин, 72), Мостовой (Ерохин, 81), Дзюба.

«Арсенал»: Нигматуллин, Бауэр, Бурлак, Довбня (Горбатенко, 72), Григалава, Ломовицкий (К.Кангва, 83), Чаушич, Костадинов, Панченко (Ткачев, 90), Э.Кангва, Луценко.

Предупреждения: Ракицкий, 24. Бауэр, 27. Панченко, 71. Э.Кангва, 76. Крапухин, 86. Оздоев, 89. Григалава, 90. Нигматуллин, 90+5.

Судьи: Васильев (Ижевск). Болотенков, Шаламберидзе (оба — Москва).

ВАР: Москалев (Воронеж). Калугин (Москва).

20 февраля. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

Минус пять легионеров

Много лет существовал крайне живучий миф о том, что у «Зенита» есть два равноценных состава для решения самых серьезных задач во внутренних турнирах и в Лиге чемпионов. Но еще осенью этот миф окончательно развеялся, когда коронавирус и травмы регулярно выводили из строя лидеров «Зенита». Была надежда, что зима все исправит: интенсивного графика нет, все наконец-то отдохнули, сборы в комфортной обстановке.

Увы. К первому официальному матчу в году «Зенит» подошел с целой палатой травмированных, причем состоящей из легионеров: Азмун, Дуглас Сантос, Малком, Дриусси. Плюс прямо перед матчем выяснилось, что коронавирус подхватил Барриос. Для главного тренера Сергея Семака это огромная проблема, ведь он привык полагаться на четкий стартовый состав.

Сырая схема

С чем связаны проблемы «Зенита» — неясно. На сборах все вроде бы было по плану: двухразовые тренировки, работа с мячом, тренажерный зал. Но мышечных повреждений было много, причем среди травмированных были не только те, кто не сыграл с «Арсеналом». Часть из них просто выздоровели.

Тем не менее Семак все равно выбрал расстановку 4-3-3, которую очень активно использовал на сборах. Но делал это вынужденно — на первом сборе из-за коронавируса отсутствовал Дзюба, на втором — травма мешала сыграть Азмуну. В прошлом году «Зенит» если и выстраивался по этой схеме, то только эпизодически.

В чем была идея Семака? Схема 4-3-3 — подразумевает активное использование флангов и позволяет растягивать оборону соперника, если он слишком зажался. Но у «Зенита» с этим были проблемы, особенно во втором тайме.

Пользуясь случаем и небольшим затишьем в игре, показываем первый гол «Зенита» в 2021 году ?



Прямая трансляция игры: https://t.co/r9ywAONlu9 pic.twitter.com/nsXn0JSzAS — ФК «Зенит» (@zenit_spb) February 20, 2021

Бессмысленные навесы

В первом тайме «Зенит» достаточно быстро открыл счет, но пропустил со штрафного, а затем и с пенальти. Можно назвать 11-метровый сомнительным, но и гол «Зенита» тоже вызвал вопросы — возможно, Кузяев выбил мяч из рук Нигматуллина. Но это даже не слишком важно, ведь у сине-бело-голубых совсем не клеилась игра.

Не новость, что Семак при тяжелой обстановке в матче переходит на подачи. Его миллион раз спрашивали о том, почему именно так происходит. Он всегда отвечает одинаково: противника, который всем составом запирается на своей половине поля, невероятно трудно взломать иначе. Сейчас он на пресс-конференции хотя бы признал, что было мало дальних ударов, а вертикальные передачи малоэффективны.

Семак частично прав: игрой низом продвинуться к чужим воротам действительно трудно. Но отсутствие дальних ударов — лишение дополнительной возможности на гол самих себя. На протяжении всех сборов болельщики «Зенита» наслаждались тем, как Вендел бьет издали. Бразилец и забивал неоднократно, но в этой игре выглядел катастрофически. Как и его партнеры.

Затянутые перестановки

Еще одна деталь: чуть ли не все навесы со «стандартов» в этом матче исполнял Ракицкий. И с угловых, и со штрафных Ярослав постоянно исполнял подачи с левой ноги. Безрезультатно. Понятно, что не могли играть ни Малком, ни Дриусси, но было очень странно видеть ответственным за стандартные положения центрального защитника.

Еще одна беда этого матча для «Зенита» — долгие замены. Еще в перерыве было ясно, что команде требуется рослый форвард в пару к Дзюбе. Но Семак тянул с заменами, а все навесы шли на одинокого Артема, который не мог справиться с огромным числом защитников «Арсенала». Только за 20 минут до конца матча на поле вышел Крапухин, а следом — Ерохин. Но они тоже никак не помогли «Зениту».

71 — Круговой и Крапухин вместо Кузяева и Жиркова #ЗенитАрсенал pic.twitter.com/2uQnpvXwU0 — ФК «Зенит» (@zenit_spb) February 20, 2021

Гений Парфенов

Сразу после финального свистка главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов получил в подарок от Дзюбы свою футболку, но это, конечно, не главный трофей туляков в этой игре. Парфенов отлично выстроил игру: в первом тайме гости действовали умеренно агрессивно и забили важный гол со «стандарта», а после перерыва «Арсенал» играл на отбой. И винить его за это нельзя.

Да, «Зенит» не в форме, и проблемы с травмированными только подчеркнули этот факт. Хотя по сборам, на которых чемпионы России всех противников смели, казалось, что все наоборот. Зато теперь у сине-бело-голубых появится больше времени на подготовку к матчам РПЛ.

Ну а Парфенов великолепен. Он впервые победил Семака в качестве тренера и продолжает писать историю в кубковом турнире. Полуфинал с «Уралом», победа с «Тосно», а теперь — четвертьфинал с «Арсеналом».