«Мы не только верхом играем!» Семак — о вылете от «Арсенала»
Россия. Кубок
1/8 финала
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Арсенал» (Тула) — 1:2 (1:2)
Голы: Кузяев, 19 (1:0). Панченко, 25 (1:1). Бауэр, 37 — с пенальти (1:2).
«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Жирков (Круговой, 72), Сутормин, Вендел, Оздоев, Кузяев (Крапухин, 72), Мостовой (Ерохин, 81), Дзюба.
«Арсенал» (Тула): Нигматуллин, Бауэр, Бурлак, Довбня (Горбатенко, 72), Григалава, Ломовицкий (К.Кангва, 83), Чаушич, Костадинов, Панченко (Ткачев, 90), Э.Кангва, Луценко.
Предупреждения: Ракицкий, 24. Бауэр, 27. Панченко, 71. Э.Кангва, 76. Крапухин, 86. Оздоев, 89. Григалава, 90. Нигматуллин, 90+5.
Судьи: Васильев (Ижевск). Болотенков, Шаламберидзе (оба — Москва).
ВАР: Москалев (Воронеж). Калугин (Москва).
20 февраля. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».
— К сожалению, не получилось выиграть, — начал Семак. — Много ошибались в обороне. Не смогли реализовать моменты, а выигрывает та команда, которая меньше ошибается и больше забивает. Понятно, что в разных кондициях игроки, но к самому результату это не имеет отношения.
— Почему «стандарты» исполнял Ракицкий? Какие были другие варианты? Довольны ли вы его подачами?
— Он может подавать лучше. Одна подача привела к забитому мячу. Вариантов было немного: теоретически могли подавать Кузяев и Сутормин. Наши штатные подающие отсутствовали.
— В чем был план на игру?
— До забитого мяча неплохо контролировали мяч, хорошо двигались. После забитого мяча стали позволять сопернику принимать мячи, спокойно подавать в простых ситуациях. Наша игра была далека от оптимальной. Не так много моментов позволили, но ошибки были достаточно грубыми. План нужно было наиграть. Кусочками получалось, кусочками нет.
— Почему только на 70-й минуте были проведены замены?
— Ерохин вышел на позицию Мостового. Крапухин стал вторым форвардом. Ерохин всего несколько тренировок провел. Крапухин был единственным вариантом освежить игру, добавить в движении. Для него это первая игра в таком режиме. Спрашивать с него много никто не собирается. Старался, но многое не получалось. И не только у него.
— Есть ли схема, которая не подразумевает навесов на большого игрока?
— Я думаю, что нужно использовать сильные качества игроков, которые есть. И Дзюба, и Крапухин — это футболисты, которым удобно играть именно так. Но мы не только играем верхом. Был во втором тайме момент у Славы Караваева после хорошей комбинации. Когда пространство позволяет играть низом, это происходит. Фланговые передачи — один из вариантов для того, чтобы забивать мячи.
— С выбором вратаря не ошиблись?
— К сожалению, по уважительной причине не мог сыграть Кержаков. Вариантов особо не было. Был вариант с Одоевским и Луневым.
— Понятно, что навесы во втором тайме связаны тем, что «Арсенал» закрылся. Но почему были вертикальные передачи?
— Это самый быстрый способ доставки мяча. Иногда излишне торопились. Это не то, чего нам хотелось. Забили — были бы довольны. Не забили — недовольны.
— Но почему не было ударов со средней и дальней дистанции?
— Возможностей не было. Было несколько моментов, где можно было пробить. Но в штрафной не было хороших подходов для удара с той дистанции, которая является опасной.
— Что вы скажете о тройке полузащитников?
— Это разные игроки. Оздоев и Вендел — больше «восьмерки», больше объем работы выполняют. Сыгранности не хватало, иногда оказывались на флангах далеко друг от друга. Заигрывались, нужно было рисковать.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю