Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России с тульским «Арсеналом» (1:2).

Россия. Кубок

1/8 финала

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Арсенал» (Тула) — 1:2 (1:2)

Голы: Кузяев, 19 (1:0). Панченко, 25 (1:1). Бауэр, 37 — с пенальти (1:2).

«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Жирков (Круговой, 72), Сутормин, Вендел, Оздоев, Кузяев (Крапухин, 72), Мостовой (Ерохин, 81), Дзюба.

«Арсенал» (Тула): Нигматуллин, Бауэр, Бурлак, Довбня (Горбатенко, 72), Григалава, Ломовицкий (К.Кангва, 83), Чаушич, Костадинов, Панченко (Ткачев, 90), Э.Кангва, Луценко.

Предупреждения: Ракицкий, 24. Бауэр, 27. Панченко, 71. Э.Кангва, 76. Крапухин, 86. Оздоев, 89. Григалава, 90. Нигматуллин, 90+5.

Судьи: Васильев (Ижевск). Болотенков, Шаламберидзе (оба — Москва).

ВАР: Москалев (Воронеж). Калугин (Москва).

20 февраля. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

— К сожалению, не получилось выиграть, — начал Семак. — Много ошибались в обороне. Не смогли реализовать моменты, а выигрывает та команда, которая меньше ошибается и больше забивает. Понятно, что в разных кондициях игроки, но к самому результату это не имеет отношения.

— Почему «стандарты» исполнял Ракицкий? Какие были другие варианты? Довольны ли вы его подачами?

— Он может подавать лучше. Одна подача привела к забитому мячу. Вариантов было немного: теоретически могли подавать Кузяев и Сутормин. Наши штатные подающие отсутствовали.

— В чем был план на игру?

— До забитого мяча неплохо контролировали мяч, хорошо двигались. После забитого мяча стали позволять сопернику принимать мячи, спокойно подавать в простых ситуациях. Наша игра была далека от оптимальной. Не так много моментов позволили, но ошибки были достаточно грубыми. План нужно было наиграть. Кусочками получалось, кусочками нет.

— Почему только на 70-й минуте были проведены замены?

— Ерохин вышел на позицию Мостового. Крапухин стал вторым форвардом. Ерохин всего несколько тренировок провел. Крапухин был единственным вариантом освежить игру, добавить в движении. Для него это первая игра в таком режиме. Спрашивать с него много никто не собирается. Старался, но многое не получалось. И не только у него.

— Есть ли схема, которая не подразумевает навесов на большого игрока?

— Я думаю, что нужно использовать сильные качества игроков, которые есть. И Дзюба, и Крапухин — это футболисты, которым удобно играть именно так. Но мы не только играем верхом. Был во втором тайме момент у Славы Караваева после хорошей комбинации. Когда пространство позволяет играть низом, это происходит. Фланговые передачи — один из вариантов для того, чтобы забивать мячи.

— С выбором вратаря не ошиблись?

— К сожалению, по уважительной причине не мог сыграть Кержаков. Вариантов особо не было. Был вариант с Одоевским и Луневым.

— Понятно, что навесы во втором тайме связаны тем, что «Арсенал» закрылся. Но почему были вертикальные передачи?

— Это самый быстрый способ доставки мяча. Иногда излишне торопились. Это не то, чего нам хотелось. Забили — были бы довольны. Не забили — недовольны.

— Но почему не было ударов со средней и дальней дистанции?

— Возможностей не было. Было несколько моментов, где можно было пробить. Но в штрафной не было хороших подходов для удара с той дистанции, которая является опасной.

— Что вы скажете о тройке полузащитников?

— Это разные игроки. Оздоев и Вендел — больше «восьмерки», больше объем работы выполняют. Сыгранности не хватало, иногда оказывались на флангах далеко друг от друга. Заигрывались, нужно было рисковать.