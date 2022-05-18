На финале Кубка России могут выступить МакSим и Люся Чеботина. Как они связаны со «Спартаком» и «Динамо»

«СЭ» — о саундтреке главного матча весны.

Финал Кубка России в «Лужниках» между «Спартаком» и «Динамо» ещё до игры превратился в батл по выбору музыкальных исполнителей, которые выступят после матча.

По информации «СЭ», РФС предложил клубам кандидатуру певицы МакSим — «Спартак» не против её выступления, но только в случае победы красно-белых. «Динамо» настаивает на Люсе Чеботиной — клуб готов взять на себя все расходы и отпраздновать победу под её хит.

«СЭ» разбирается, почему клубы выбрали именно этих певиц.

«Знаешь ли ты» Мак S им — культовая песня фанатов «Спартака». Они посвящали баннер певице

В 2014 году в перерыве матча «Рубин» — «Спартак» на стадионе в Казани зазвучал хит МакSим, который неожиданно подхватил фан-сектор красно-белых. В Казани часто включают музыку, чтобы болельщики не скучали, а МакSим — родом из столицы Татарстана. Но местные почти не подпевали, а вот гости — ещё как!

Видео завирусилось в соцсетях и медиа. С тех пор трек стал неофициальным гимном болельщиков красно-белых, который звучит везде: от баров до стадионов.

Когда МакSим заболела коронавирусом, на матче в Казани фанаты «Спартака» вывесили баннер со строчкой из культовой песни.

Баннер болельщиков «Спартака».

Кстати, МакSим уже исполняла хит перед болельщиками — но на матче хоккейного «Спартака». Фанаты на арене активно подпевали.

Когда певица находилась в коме, хоккейный «Спартак» выступал с предложением о помощи. После выздоровления она благодарила всех болельщиков за поддержку.

А 18 апреля МакSим поздравила красно-белых со столетием: «У «Спартака» одни из самых преданных, сплоченных, душевных фанатов, которые поют иногда и не хуже меня песню «Знаешь ли ты». У всех мурашки по коже оттого, что целый стадион поет одну и ту же песню. Для меня как автора это непередаваемое чувство, тяжело с чем-то сравнить, это действительно очень мощно», — заявила певица.

Вполне логично, если после победы «Спартака» в Кубке снова зазвучит любимая песня красно-белых. Причем — вживую!

Как Чеботина стала болеть за «Динамо»?

Впервые на интерес певицы Люси Чеботиной к «Динамо» обратили внимание осенью прошлого года. Исполнительница хита «Солнце Монако» (клип на YouTube собрал почти 110 миллионов просмотров) пришла на игру с «Уфой», где в перерыве включили ее трек. Под него она станцевала в ВИП-ложе «ВТБ Арены», выложив видео в своих соцсетях, которое в итоге набрало десятки миллионов просмотров.

@lusia_chebotina Вот это сюрприииииз? ? оригинальный звук — LUSIA После этого Чеботина была замечена и на других матчах московской команды. После этого Чеботина была замечена и на других матчах московской команды.

По слухам, Чеботина стала поддерживать «Динамо» вместе с другой певицей — Клавой Кокой, которая тоже регулярно ходит на игры бело-голубых, а в одном из клипов исполнительницы засветился форвард «Динамо» Константин Тюкавин.

Сама Чеботина пока не задействовала в своих клипах футболистов, но регулярно появляется на «ВТБ Арене» в символике «Динамо». Теперь, если предложенную клубом программу утвердят, а команда Сандро Шварца обыграет красно-белых, Люся исполнит свой главный хит в «Лужниках».