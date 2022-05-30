Олег Романцев: «Спартак» не разучился побеждать, и это дает надежду»

Легендарный тренер красно-белых Олег Романцев — о триумфе в Кубке России.

— Поздравляю все спартаковское братство с большим кубковым праздником! — начал Романцев. — Да, это был сезон ошибок и потерь, который должен многому научить. Но сегодня — день победы! А значит, «Спартак» не разучился побеждать. И это дает надежду на новые титулы. Мне понравилось, как уверенно и грамотно действовали опытные футболисты — Джикия, Жиго, Промес, Мозес. Как отчаянно бились молодые — Игнатов, Литвинов, Максименко, Пруцев. И в это воскресенье на фоне переполненных трибун праздничных «Лужников» «Спартак» выглядел одним крепким кулаком.

— Насколько важен в таких принципиальных матчах быстрый гол?

— На мой взгляд, это палка о двух концах. С одной стороны, сразу поведя в счете, заставляешь соперника сменить тактику, почувствовать, с кем он имеет дело. С другой — игроки подсознательно думают, как сохранить преимущество в счете, начинают осторожничать. А ведь «Спартак» — это прежде всего атака. И, отказавшись от своей игры, можно нарваться на неприятности.

— Не из-за этого ли «Спартак» в начале второго тайма, отступив назад, позволил динамовцам сравнять счет?

— Думаю, так оно и было. Хотя наверняка в перерыве Паоло Ваноли предупреждал футболистов, что «Динамо» пойдет вперед и в таких случаях следует подержать мяч. Но команда отступила. И после пары опасных подходов Захарян все-таки пробил Максименко.

— Соболев открыл счет не без помощи вратаря?

— Когда мяч влетает в ближний угол, да еще после не самого сильного удара, это считается просчетом голкипера. Я бы сказал, что здесь Лещук просто не выручил команду, как это блистательно делал в финале Лиги чемпионов его коллега из «Реала» Куртуа.

— Защита — хроническая болезнь «Динамо»?

— Очень на это похоже. После 1:5 от «Сочи» я думал, что случившееся с командой Шварца — просто несчастный случай. А теперь понял: оборона — самая острая проблема команды. И, признаюсь, не ожидал от «Динамо» в финале такой пресноватой игры.

— Что скажете по поводу назначения пенальти в добавленное время?

— В свое время я радовался появлению ВАР. А теперь понял, что это головная боль для всех. К сожалению, финал в этом плане не стал исключением.

— Как воспринимать то, что в таком матче в решающий момент игрок не реализует пенальти?

— Ну, не стреляться же! Ведь это всего-навсего игра. Да, Фомин не забил, дрогнул. Но ведь перед этим парень селфи не делал. Перегорел, дрогнул... И то, что после промаха его поддержали партнеры и тренеры, говорит, что у «Динамо» есть коллектив.

— То же самое доказал своей победой и «Спартак». Так почему же все пошло не так в чемпионате?