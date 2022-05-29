Андрей Кобелев: «Почему я должен жалеть об уходе Шварца из «Динамо»?»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев — о поражении от «Спартака» в финале БЕТСИТИ Кубка России (1:2)

— Заслужил ли «Спартак» победу? Наверное, это вопрос неправильный. В кубковой игре все решают нюансы. «Спартак» дважды забил. Реализуй Фомин пенальти, нам остается только гадать, чем бы все закончилось... Но в целом я увидел равную игру. Много борьбы в центре поля.

— У вас было предчувствие, что Фомин не забьет?

— Нет. Знал, что Фомин забил чуть ли не больше 20 голов подряд с пенальти. Но каждая серия когда-то прерывается. Что поделать... Такое напряжение, последние секунды. Это сказалось. Сам исполнял 11-метровые, понимаю, как это непросто.

— Почему в первом тайме у «Динамо» почти ничего не получалось? Не ошибся ли Шварц со схемой?

— У меня тоже закралась такая мыслишка. После схемы 4-3-3 бело-голубые перестроились на систему с тремя центральными защитниками. Какое-то время ребятам потребовалось, чтобы привыкнуть к этому. Думаю, Шварц хотел отзеркалить схему красно-белых, обезопасить тылы.

— Удивились, увидев в воротах Лещука?

— Нет. В «Динамо» в этом сезоне было деление. Все игры на Кубок проводил Лещук. Это вопрос к тренерскому штабу.

— Есть ли к голкиперу вопросы по первому голу «Спартака»?

— Там же фактически был выход один на один. Лещук начал сокращать дистанцию, но Соболев исполнил хорошо. Да и по второму мячу вопросов к Лещуку нет. Промес все четко сделал.

— За счет чего бело-голубые так резко преобразились в начале второго тайма?

— Вернулись к своей прежней схеме, по которой они играли целый год. Им стало проще. До перерыва фланги не работали, а тут многое начало получаться. Гол забили при помощи рикошета, но все равно «Динамо» уже производило впечатление команды, которая знает, что делать на поле.

— От Шиманьски ждали большего?

— Сегодня он мне показался бледной тенью самого себя. Не могу сказать, что он провел матч на высоком уровне.

Сандро Шварц. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— В отличие от Игнатова?

— Сложно сказать. Все время надо отталкиваться от соперника. Ты играешь так, как тебе дают. В первом тайме «Динамо» не показывало своего футбола, а перестроилось лишь после перерыва. Так что вопросов хватает. Почему так поздно вышел Макаров, например? Но это опять же тренерскому штабу виднее.

— Щварц уходит из «Динамо». Жаль?

— Почему «жаль»?

— К нему многие привыкли.

— Я не привык, потому что я с ним не работал. Ну что поделать? Кто-то уходит, кто-то приходит. «Динамо» остается.

— «Спартак» спас сезон этой победой?

— А вот это уже вопрос руководству клуба. Но кубок есть кубок. Трофей всегда в копилку.