«Сделаем работу над ошибками перед матчем со «Спартаком». Слова Олича после разгрома от «Локомотива»

«Локомотив» дома в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России уверенно разобрался с ЦСКА со счетом 3:0 и одержал 10-ю победу подряд. После матча главные тренеры команд пообщались с журналистами.

— Что сегодня не получилось? - вопрос Ивице Оличу.

— Команда хорошо начала, все шло нормально до пропущенного гола. Команда в «Локомотиве» очень хорошая, не пропустили гол. Нам надо больше работать.

— Что нужно улучшать?

— Надо забивать голы. У нас было достаточно моментов, такое надо реализовывать. Желание у ребят было, но нужна концентрация. Мы каждый день работаем над стандартами, но пока не вышло. Если ты не сконцентрирован, все получается так, как сегодня.

— У вас много травмированных. Кто успеет восстановиться к «Спартаку»?

— Надеюсь, хоть кто-нибудь будет готов. Буду рад каждому игроку, кто будет готов вернуться в строй.

— Над чем вы работаете сейчас?

— У нас впереди важный матч. Завтра будем анализировать сегодняшние ошибки, чтобы не допустить их в матче со «Спартаком».

— Хочу поздравить команду с очередной победой, — заявил главный тренер «Локомотива» Марко Николич. — Очень трудно и сложно обыграть ЦСКА четыре раза подряд. Но мы справились, хочу поблагодарить болельщиков за прекрасную атмосферу. Мы играли хорошо, но надо еще работать, чтобы до конца сезона у нас не возникало проблем с обороной.

— Есть ли изменения у ЦСКА с приходом Олича?

— Есть изменения. Это очень качественная команда. Эджуке, Влашич, Рондон, Акинфеев — сильнейшие игроки, тяжело играть с ними. У нас сегодня все получилось, я доволен, что мы вышли в финал. Сейчас ребята пару дней восстановятся и уже в пятницу летим в Саранск. Сейчас все мысли уже только об этой игре.

— Почему Магкеев выходит на поле на замену?

— Я доволен его игрой. Посмотрим, как получится дальше. Для нас важно, чтобы все игроки могли набирать форму, если они немного проседают. Чорлука, Пабло и Гилерме также отлично сыграли.

— Вы проиграли ЦСКА по количеству ударов.

— Меня это немного беспокоит. Надо еще поработать над качеством игры. Самоотдача футболистов все равно сегодня была на самом высоком уровне.

— Какая из прошедших побед запомнилась вам больше всего?

— Без разницы. Каждая игра для нас как маленький финал. Ровно два месяца назад мы играли в Москве против «Тамбова», тогда мы шли на девятой позиции, на нас никто не рассчитывал. Но впереди нас ждут тяжелые игры, нам нельзя упускать то, что мы заработали.

— Какое будущее у Мухина?

— Не буду касаться таких вопросов. У нас есть план, будем обсуждать внутри клуба.

— Зе Луиш еще может появиться на поле?

— Да, последние три дня он тренируется в общей группе. Я рад, что он потихоньку возвращается. Надо осторожно дожидаться. Надеюсь, он будет уже в следующей игре с нами. Если не выйдет, то точно будет готов к «Зениту».