«Ну и зачем по ходу сезона назначили Олича?! Что он может поменять?»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин — о крупном поражении армейцев от «Локомотива» (0:3) в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России.

— ЦСКА сегодня не заслужил разгрома?

— Да, пожалуй, счет все-таки не по игре. По настрою, по самоотдаче, по движению к армейцам претензий нет. Но все это в итоге ни к чему не привело. Красно-синие не могли извлечь пользы из своего преимущества.

— Почему же?

— Считаю, подопечные Олича атаковали довольно предсказуемо. «Локо» успевал перестраиваться и ловил ЦСКА на контратаках.

— При этом первым забил ЦСКА.

— Я, честно говоря, так до конца и не понял, почему Карасев отменил гол Рондона.

— Он не подыграл себе рукой?

— Да не то чтобы рукой... Может быть, у Рондона длинные ногти? Венесуэлец же не изменил направление мяча. Как он вращался, так и вращался. Что там арбитр усмотрел... Ну да ладно. Обидно, что почти сразу армейцы пропустили. Ясно, что Марадишвили играл не на своей позиции и неправильно сместился в том эпизоде. В итоге — 0:1.

— Но ведь армейцы вполне могли вернуться в игру.

— Очень слабо использовали сильные стороны Рондона. Он в очередной игре находился в тени. Ему приходится самому находить мячи. Пасами его снабжают редко.

— Не считаете Рондона трансферной ошибкой?

— Да как вам сказать... Мастерство-то у него есть. Просто он как-то не встроен в тактику армейцев. Надо же играть на его козырях. А ЦСКА пытается все решить только за счет средней линии. Ничего не меняется. Считаю, даже если Мбаппе поставить в атаку армейцев, результат будет таким же.

— Вот как?

— Ну я, возможно, преувеличиваю, но надо снабжать своего форварда удобными пасами! А что сегодня было? Да, Дзагоев выдал ему одну передачу — вот вам и момент. Но этого явно мало! Как они собираются голы забивать? За счет Влашича?

— Вам не кажется, что хорват закис?

— Во всяком случае сегодня его полностью перекрыли. Не дали развернуться, не позволяли бить. Очень грамотная игра Чорлуки! По сути, у Влашича был только один момент, когда в концовке потащил Гильерме. Вот и все. Не было у ЦСКА фланговой игры. Марадишвили прибавил только во втором тайме впереди. Не увидел нестандартных действий в исполнении армейцев.

— Как вам Эджуке?

— Ясно, что индивидуально сильный игрок. Хорош на подступах к штрафной. А что дальше? Порой он зачем-то начинает финтить уже в середине поля. Посмотрим, встроят ли его в игру. Пока я так сказать не могу.

— Понимаете негодование Дзагоева после замены?

— Я так понял, он предъявлял претензии партнерам. Раньше Алан был лидером. Он мастер, переживает за команду, результат. Из-за своего физического состояния злится, срывается на партнеров, которые его не всегда понимают. Тот же Эджуке в одном эпизоде не отдал ему пас, не покатил направо.

Все мы сейчас немного Дзага #ЛокоЦСКА pic.twitter.com/OEWS6rXBNf — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 21, 2021

— Значит, справедливая злость?

— Да я бы так не сказал. Ну если у твоих одноклубников такое мастерство, зачем на всех срывать свою злость? Ты же лидер. Наоборот, подскажи, помоги другим. Вся эта агрессия точно ни к чему. Если соединить мастерство Дзагоева и объем работы Облякова, цены не будет такому полузащитнику.

— Хоть что-то поменялось в игре ЦСКА с приходом Олича?

— Надо задавать вопросы тем, кто его назначал, приглашал. Все же читалось заранее. Зачем нужно было ставить Олича главным тренером по ходу сезона?! Что он мог изменить? Ясно же было, что результата он не даст!

— Почему?

— Да не было у него времени разобраться, что к чему! Он объективно не может заставить их перестроиться играть по-другому. И потом, вы посмотрите еще на обойму ЦСКА. Усилить-то игру некем!

— Пожалуй...

— Где Фукс? По-прежнему лечится? Бохинена называли чуть ли не новым Вернблумом. И где он? Рондон пока не может вписаться в игру, выпадает. Оличу просто тяжело с ходу все поменять. Ну какой может быть результат, если игроки по своему мастерству не готовы решать поставленные задачи?

— То есть надо было оставлять Гончаренко до конца сезона?

— Либо его, либо назначить Василия Березуцкого, который знал эту «кухню». Хуже бы точно не было! Что теперь поделать... Люди, которые принимали решение о тренере, должны были просчитать, к чему это все приведет. Нам остается только переживать.