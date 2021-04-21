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«Локомотив»: десятый финал, десять побед подряд

Авторы:

Кирилл Бурдаков
Денис Аль-Юсифи
21 апреля 2021, 23:35
21 апреля. Москва. «Локомотив» — ЦСКА — 3:0. Железнодорожники вышли в финал турнира. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
21 апреля. Москва. «Локомотив» — ЦСКА — 3:0. Железнодорожники вышли в финал турнира. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
«Локомотив» разгромил ЦСКА в БЕТСИТИ Кубке России (3:0) и приблизил Николича к рекорду Семина.
Локомотив — ЦСКА

Всего в пятый раз в истории Кубка России полуфинальный матч закончился с крупным счетом.

При этом для железнодорожников вторничный разгром стал уже третьим. В 2000 году красно-зеленые под руководством Юрия Семина разбили «Уралан», усилиями Дмитрия Лоськова превратив 1:1 в 4:1 за 30 дополнительных минут, а в 2007 году, уже с Анатолием Бышовцем, на тренерской скамье не оставили шансов «Спартаку». Кроме «Локо» выиграть с разницей в три мяча получалось у ЦСКА (в Санкт-Петербурге!) и «Сибири».

В финале разгромы фиксировались всего дважды: ЦСКА в 2006-м победил «Спартак» (3:0), а десять лет спустя проиграл «Зениту» (1:4).

Разгромы в полуфиналах Кубка России

Дата

Город

Победитель

Побежденный

Счет

03.05.2000

Элиста

Локомотив

Уралан

4:1 (д.в.)

10.05.2006

Санкт-Петербург

ЦСКА

Зенит

3:0

02.05.2007

Москва

Локомотив

Спартак

3:0

21.04.2010

Новосибирск

Сибирь

Алания

3:0

21.04.2021

Москва

Локомотив

ЦСКА

3:0

Разгромив ЦСКА, самый успешный боец в российской истории «Локомотив» в 10-й раз пробился в финал второго по значимости внутреннего турнира.

Любопытно, что только армейцы принимали участие в решающем матче чаще железнодорожников — 11 раз.

Кстати, будущий соперник «Локо» — «Крылья Советов» — всего второй раз забрались так высоко. В 2004 году волжане не смогли добыть трофей, проиграв «Тереку» (0:1).

Клубы, которые выходили в финал Кубка России более одного раза

Клуб

Финалы

Победы

ЦСКА

11

7

Локомотив

10

8

Зенит

5

3

Спартак

5

3

Динамо

4

1

Ростов

2

1

Анжи

2

0

Крылья Советов

2

0

Урал

2

0

Химки

2

0

И если по числу решающих матчей «Локомотив» все еще уступает ЦСКА, то по победам в России им равных нет. Из девяти предыдущих финалов красно-зеленые выиграли восемь, а уступили только однажды — в 1998 году «Спартаку».

Кстати, финальный матч в Нижнем Новгороде станет для «Локомотива» всего третьим, на который команду в качестве главного тренера выведет не Юрий Семин. До Марко Николича это делали и добивались успеха Анатолий Бышовец в 2007 году и Игорь Черевченко в 2015-м.

Финалы «Локомотива» в Кубке России

Дата

Тренер

Соперник

Счет

Авторы голов

11.05.1996

Юрий Семин

Спартак

3:2

Косолапов — 2, Дроздов — Липко, Никифоров

11.06.1997

Юрий Семин

Динамо

2:0

Смирнов, Харлачев

07.06.1998

Юрий Семин

Спартак

0:1

Тихонов

21.05.2000

Юрий Семин

ЦСКА

3:2 д.в.

Евсеев, Булыкин, Цымбаларь — Семак, Корнаухов

20.06.2001

Юрий Семин

Анжи

1:1, пен. — 4:3

Джанашия — Сирхаев

27.05.2007

Анатолий Бышовец

Москва

1:0 д.в.

О'Коннор

21.05.2015

Игорь Черевченко

Кубань

3:1 д.в.

Ньясс, Буссуфа, Ал.Миранчук — Игнатьев

02.05.2017

Юрий Семин

Урал

2:0

И.Денисов, Ал.Миранчук

22.05.2019

Юрий Семин

Урал

1:0

Баринов

12.05.2021

Марко Николич

Крылья Советов

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Кубковая победа над ЦСКА стала для «Локомотива» 10-й подряд во всех турнирах (семь — в чемпионате и три — в Кубке).

Лишь однажды в российской истории железнодорожников была более продолжительная серия побед — в 1995 году под руководством Юрия Семина «Локо» выиграл 11 матчей кряду, в том числе у «Баварии» в Кубке УЕФА (1:0).

Самые длинные победные серии в российской истории «Локо» во всех турнирах

Период

Тренер

Победы

Мячи

22.07.1995-21.09.1995

Юрий Семин

11

25-6

12.08.1999-30.09.1999

Юрий Семин

10

32-7

21.02.2021-н.в.

Марко Николич

10

26-3

26.04.1999-23.06.1999

Юрий Семин

9

26-7

19.11.2017-22.02.2018

Юрий Семин

8

15-5

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча