«Локомотив»: десятый финал, десять побед подряд

«Локомотив» разгромил ЦСКА в БЕТСИТИ Кубке России (3:0) и приблизил Николича к рекорду Семина.

Всего в пятый раз в истории Кубка России полуфинальный матч закончился с крупным счетом.

При этом для железнодорожников вторничный разгром стал уже третьим. В 2000 году красно-зеленые под руководством Юрия Семина разбили «Уралан», усилиями Дмитрия Лоськова превратив 1:1 в 4:1 за 30 дополнительных минут, а в 2007 году, уже с Анатолием Бышовцем, на тренерской скамье не оставили шансов «Спартаку». Кроме «Локо» выиграть с разницей в три мяча получалось у ЦСКА (в Санкт-Петербурге!) и «Сибири».

В финале разгромы фиксировались всего дважды: ЦСКА в 2006-м победил «Спартак» (3:0), а десять лет спустя проиграл «Зениту» (1:4).

Разгромы в полуфиналах Кубка России

Дата Город Победитель Побежденный Счет 03.05.2000 Элиста Локомотив Уралан 4:1 (д.в.) 10.05.2006 Санкт-Петербург ЦСКА Зенит 3:0 02.05.2007 Москва Локомотив Спартак 3:0 21.04.2010 Новосибирск Сибирь Алания 3:0 21.04.2021 Москва Локомотив ЦСКА 3:0

Разгромив ЦСКА, самый успешный боец в российской истории «Локомотив» в 10-й раз пробился в финал второго по значимости внутреннего турнира.

Любопытно, что только армейцы принимали участие в решающем матче чаще железнодорожников — 11 раз.

Кстати, будущий соперник «Локо» — «Крылья Советов» — всего второй раз забрались так высоко. В 2004 году волжане не смогли добыть трофей, проиграв «Тереку» (0:1).

Клубы, которые выходили в финал Кубка России более одного раза

Клуб Финалы Победы ЦСКА 11 7 Локомотив 10 8 Зенит 5 3 Спартак 5 3 Динамо 4 1 Ростов 2 1 Анжи 2 0 Крылья Советов 2 0 Урал 2 0 Химки 2 0

И если по числу решающих матчей «Локомотив» все еще уступает ЦСКА, то по победам в России им равных нет. Из девяти предыдущих финалов красно-зеленые выиграли восемь, а уступили только однажды — в 1998 году «Спартаку».

Кстати, финальный матч в Нижнем Новгороде станет для «Локомотива» всего третьим, на который команду в качестве главного тренера выведет не Юрий Семин. До Марко Николича это делали и добивались успеха Анатолий Бышовец в 2007 году и Игорь Черевченко в 2015-м.

Финалы «Локомотива» в Кубке России

Дата Тренер Соперник Счет Авторы голов 11.05.1996 Юрий Семин Спартак 3:2 Косолапов — 2, Дроздов — Липко, Никифоров 11.06.1997 Юрий Семин Динамо 2:0 Смирнов, Харлачев 07.06.1998 Юрий Семин Спартак 0:1 Тихонов 21.05.2000 Юрий Семин ЦСКА 3:2 д.в. Евсеев, Булыкин, Цымбаларь — Семак, Корнаухов 20.06.2001 Юрий Семин Анжи 1:1, пен. — 4:3 Джанашия — Сирхаев 27.05.2007 Анатолий Бышовец Москва 1:0 д.в. О'Коннор 21.05.2015 Игорь Черевченко Кубань 3:1 д.в. Ньясс, Буссуфа, Ал.Миранчук — Игнатьев 02.05.2017 Юрий Семин Урал 2:0 И.Денисов, Ал.Миранчук 22.05.2019 Юрий Семин Урал 1:0 Баринов 12.05.2021 Марко Николич Крылья Советов ?

Кубковая победа над ЦСКА стала для «Локомотива» 10-й подряд во всех турнирах (семь — в чемпионате и три — в Кубке).

Лишь однажды в российской истории железнодорожников была более продолжительная серия побед — в 1995 году под руководством Юрия Семина «Локо» выиграл 11 матчей кряду, в том числе у «Баварии» в Кубке УЕФА (1:0).

Самые длинные победные серии в российской истории «Локо» во всех турнирах