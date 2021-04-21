«Локомотив»: десятый финал, десять побед подряд
Всего в пятый раз в истории Кубка России полуфинальный матч закончился с крупным счетом.
При этом для железнодорожников вторничный разгром стал уже третьим. В 2000 году красно-зеленые под руководством Юрия Семина разбили «Уралан», усилиями Дмитрия Лоськова превратив 1:1 в 4:1 за 30 дополнительных минут, а в 2007 году, уже с Анатолием Бышовцем, на тренерской скамье не оставили шансов «Спартаку». Кроме «Локо» выиграть с разницей в три мяча получалось у ЦСКА (в Санкт-Петербурге!) и «Сибири».
В финале разгромы фиксировались всего дважды: ЦСКА в 2006-м победил «Спартак» (3:0), а десять лет спустя проиграл «Зениту» (1:4).
Разгромы в полуфиналах Кубка России
|
Дата
|
Город
|
Победитель
|
Побежденный
|
Счет
|
03.05.2000
|
Элиста
|
Локомотив
|
Уралан
|
4:1 (д.в.)
|
10.05.2006
|
Санкт-Петербург
|
ЦСКА
|
Зенит
|
3:0
|
02.05.2007
|
Москва
|
Локомотив
|
Спартак
|
3:0
|
21.04.2010
|
Новосибирск
|
Сибирь
|
Алания
|
3:0
|
21.04.2021
|
Москва
|
Локомотив
|
ЦСКА
|
3:0
Разгромив ЦСКА, самый успешный боец в российской истории «Локомотив» в 10-й раз пробился в финал второго по значимости внутреннего турнира.
Любопытно, что только армейцы принимали участие в решающем матче чаще железнодорожников — 11 раз.
Кстати, будущий соперник «Локо» — «Крылья Советов» — всего второй раз забрались так высоко. В 2004 году волжане не смогли добыть трофей, проиграв «Тереку» (0:1).
Клубы, которые выходили в финал Кубка России более одного раза
|
Клуб
|
Финалы
|
Победы
|
ЦСКА
|
11
|
7
|
Локомотив
|
10
|
8
|
Зенит
|
5
|
3
|
Спартак
|
5
|
3
|
Динамо
|
4
|
1
|
Ростов
|
2
|
1
|
Анжи
|
2
|
0
|
Крылья Советов
|
2
|
0
|
Урал
|
2
|
0
|
Химки
|
2
|
0
И если по числу решающих матчей «Локомотив» все еще уступает ЦСКА, то по победам в России им равных нет. Из девяти предыдущих финалов красно-зеленые выиграли восемь, а уступили только однажды — в 1998 году «Спартаку».
Кстати, финальный матч в Нижнем Новгороде станет для «Локомотива» всего третьим, на который команду в качестве главного тренера выведет не Юрий Семин. До Марко Николича это делали и добивались успеха Анатолий Бышовец в 2007 году и Игорь Черевченко в 2015-м.
Финалы «Локомотива» в Кубке России
|
Дата
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
Авторы голов
|
11.05.1996
|
Юрий Семин
|
Спартак
|
3:2
|
Косолапов — 2, Дроздов — Липко, Никифоров
|
11.06.1997
|
Юрий Семин
|
Динамо
|
2:0
|
Смирнов, Харлачев
|
07.06.1998
|
Юрий Семин
|
Спартак
|
0:1
|
Тихонов
|
21.05.2000
|
Юрий Семин
|
ЦСКА
|
3:2 д.в.
|
Евсеев, Булыкин, Цымбаларь — Семак, Корнаухов
|
20.06.2001
|
Юрий Семин
|
Анжи
|
1:1, пен. — 4:3
|
Джанашия — Сирхаев
|
27.05.2007
|
Анатолий Бышовец
|
Москва
|
1:0 д.в.
|
О'Коннор
|
21.05.2015
|
Игорь Черевченко
|
Кубань
|
3:1 д.в.
|
Ньясс, Буссуфа, Ал.Миранчук — Игнатьев
|
02.05.2017
|
Юрий Семин
|
Урал
|
2:0
|
И.Денисов, Ал.Миранчук
|
22.05.2019
|
Юрий Семин
|
Урал
|
1:0
|
Баринов
|
12.05.2021
|
Марко Николич
|
Крылья Советов
|
?
|
Кубковая победа над ЦСКА стала для «Локомотива» 10-й подряд во всех турнирах (семь — в чемпионате и три — в Кубке).
Лишь однажды в российской истории железнодорожников была более продолжительная серия побед — в 1995 году под руководством Юрия Семина «Локо» выиграл 11 матчей кряду, в том числе у «Баварии» в Кубке УЕФА (1:0).
Самые длинные победные серии в российской истории «Локо» во всех турнирах
|
Период
|
Тренер
|
Победы
|
Мячи
|
22.07.1995-21.09.1995
|
Юрий Семин
|
11
|
25-6
|
12.08.1999-30.09.1999
|
Юрий Семин
|
10
|
32-7
|
21.02.2021-н.в.
|
Марко Николич
|
10
|
26-3
|
26.04.1999-23.06.1999
|
Юрий Семин
|
9
|
26-7
|
19.11.2017-22.02.2018
|
Юрий Семин
|
8
|
15-5
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