«Спартак» попал в третью корзину розыгрыша БЕТСИТИ Кубка России

Стали известны составы корзин розыгрыша БЕТСИТИ Кубка России сезона-2022/23.

В первую корзину попали «Зенит», «Сочи», «Динамо» и «Краснодар». Во второй корзине оказались ЦСКА, «Локомотив», «Ахмат» и «Крылья Советов». Третья корзина — «Ростов», «Спартак», «Нижний Новгород» и «Урал», четвертая — «Химки», «Торпедо», «Факел», «Оренбург».

Новый розыгрыш турнира начнется 16 августа, а клубы Российской премьер-лиги вступят в борьбу 31-го числа.