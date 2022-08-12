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Сегодня, 14:55

«Спартак» попал в третью корзину розыгрыша БЕТСИТИ Кубка России

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кубок России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Стали известны составы корзин розыгрыша БЕТСИТИ Кубка России сезона-2022/23.

В первую корзину попали «Зенит», «Сочи», «Динамо» и «Краснодар». Во второй корзине оказались ЦСКА, «Локомотив», «Ахмат» и «Крылья Советов». Третья корзина — «Ростов», «Спартак», «Нижний Новгород» и «Урал», четвертая — «Химки», «Торпедо», «Факел», «Оренбург».

Новый розыгрыш турнира начнется 16 августа, а клубы Российской премьер-лиги вступят в борьбу 31-го числа.

Источник: https://t.me/rfsruofficial/3223
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ФК ЦСКА (Москва)
15
8
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