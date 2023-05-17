«Краснодар» — «Урал»: Карасев ошибочно не наказал «быков» 11-метровым

На 7-й минуте финального матча Пути регионов FONBET Кубка России «Краснодар» — «Урал» при счете 0:0 арбитр Сергей Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота хозяев поля. ВАР Алексей Амелин в его действия не вмешался.

Скриншот из трансляции

В том эпизоде, когда мяч был в игре, Мингиян Бевеев по прямой выбегал из штрафной площади «Краснодара». А Кристиан Рамирес, который тоже бежал в направлении центра поля, вдруг сделал движение вправо, врезался в соперника и сбил его. Столкновение не было случайным.

Скриншот из трансляции

Скриншот из трансляции

Данный момент следует сравнить с моментом из матча 20-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Краснодар» (3:2). На 72-й минуте арбитр Кирилл Левников вынес тогда второе предупреждение Игорю Смольникову и удалил его с поля с показом красной карточки. Сам судья не видел, что произошло между железнодорожником и Кади Боржесом. Левников смотрел совсем в другую сторону и отреагировал, когда обернулся и увидел краснодарца на газоне.

На самом деле Кади и Смольников потолкались, а защитник слегка отпихнул облокачивавшегося на него соперника в сторону. Игрок «быков» потерял равновесие и упал. Судье не стоило во второй раз в матче применять к Смольникову дисциплинарную санкцию, но ему кто-то подсказал так поступить.

Руководство департамента судейства после той игры продолжило давать Левникову назначения. Значит, его решение признали верным.

Сегодня в Краснодаре действие Рамиреса было акцентированным и заслуживало как минимум наказания 11-метровым ударом. Как теперь отреагируют судейские руководители?