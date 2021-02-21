На классе. ЦСКА максимально комфортно вернулся в сезон, а Рондон добавил оптимизма
БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
ЦСКА — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 2:0 (1:0)
Голы: Ахметов, 39 (1:0). Влашич, 66 (2:0).
ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Магнуссон, Дивеев, Щенников, Зайнутдинов (Чалов, 73), Ахметов, Дзагоев (Обляков, 54), Влашич (Марадишвили, 85), Сигурдссон (Эджуке, 73), Шкурин (Рондон, 54).
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Сугробов, Эммерсон, Большаков, Суслов (Георгиевский, 75), Мартусевич, Колесниченко, Квеквескири (Першин, 70), Безлихотнов, Барков, Брагин, Базелюк (Назаров, 70).
Предупреждение: Назаров, 80.
Удаление: Брагин, 50 (грубая игра).
Судьи: Казарцев. Кудрявцев (оба — Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область).
ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону). Кобзев (Москва).
21 февраля. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».
ЦСКА повезло со жребием: из ФНЛ в эту стадию Кубка прошли только две команды, и армейцам достались не лидирующие «Крылья Советов», а середняк «СКА-Хабаровск». А по сути повезло дважды — матч определили в Москву, и ЦСКА избежал выматывающего выезда в Хабаровск.
Состав ЦСКА на эту игру читался, исходя из того, что происходило на сборах в Кампоаморе. Например, в Испании оживился Сигурдссон, и он заменил в старте Кучаева. Чалов, забивший три мяча в последней официальной игре, остался на лавке, потому что Шкурин забил на сборах пять и вышел в основе. В центре поля появилась связка Дзагоев — Ахметов, а Зайнутдинов поднялся на позицию атакующего игрока, оставив левый фланг обороны Щенникову. По всем позициям все логично и последовательно. У ЦСКА все здоровы, и это дает Гончаренко солидную вариативность, а мы можем оценить длину лавки и глубину состава.
Интриги в этой игре не получилось никакой. Можно было надеяться на дерзость Сергея Юрана, который в прошлом году дотащил «Химки» до финала Кубка.
Но в этой игре шансов не было. Да, гости неплохо защищались, продержались почти целый тайм. Однако после гола Ахметова все стало ясно, потому что Хабаровск ничего не создавал в атаке. Более того, в начале второго тайма гости остались в меньшинстве, и после этого актуальным остался только один вопрос — сколько забьет ЦСКА. Армейцы ограничились двумя мячами, хотя моментов создали минимум на пять голов. Если бы не снег и мороз, то игроки снова могли бы почувствовать себя в Кампоаморе, где армейцы играли в основном с ощутимо более слабыми соперниками.
Кубковая игра сложилась так, что ЦСКА максимально комфортно вкатился во вторую часть сезона.
Было интересно посмотреть на новичков ЦСКА. Бохинен всю игру просидел на лавке, а Рондон вышел почти на весь второй тайм. Видно, что форвард пока не в тонусе, но с каждым эпизодом он выглядел все острее. Рондон, что называется, попадал в моменты, а значит, за время отсутствия в России он не растерял самого главного — голевого чутья. Венесуэлец и на добивании оказывался первым, и защитников продавливал, но не забил. Болельщики ЦСКА, наверное, скажут, что гол придет в следующей игре — в следующую субботу армейцам играть в чемпионате с «Локомотивом».
Победой ЦСКА отметил 20-летие Евгения Гинера во главе клуба, а это повод вспомнить достижения: шесть побед в чемпионате и семь — в Кубке. Правда, последнему трофею (не считая Суперкубок) уже пять лет, такой паузы в гинеровскую эпоху еще не было. Наверняка в ЦСКА это имеют в виду. А команда тем временем идет дальше в БЕТСИТИ Кубке России, в котором уже нет «Зенита» и «Спартака».
Методология
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