Жеребьевка определения хозяина Суперфинала Кубка России состоится 15 мая

Российский футбольный союз (РФС) 15 мая проведет жеребьевку, по итогам которой определится клуб-хозяин Суперфинала FONBET Кубка России, сообщила пресс-служба турнира.

Церемония начнется по окончании финального матча пути регионов «Спартак» — «Ростов».

Отмечается, что хозяин поля получит такие возможности, как выбор раздевалки и скамейки запасных на cтадионе, приоритет при выборе цветов игровой формы, приоритет при выборе времени начала предматчевой тренировки и пресс-конференции.

В финал пути РПЛ вышли «Зенит» и ЦСКА, которые 14 мая проведут ответный матч (после первой игры счет 2:0 в пользу сине-бело-голубых). В Суперфинале Кубка победитель этой пары сыграет с победителем финального матча пути регионов «Спартак» — «Ростов».