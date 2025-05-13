Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

13 мая, 19:35

Жеребьевка определения хозяина Суперфинала Кубка России состоится 15 мая

Алина Савинова

Российский футбольный союз (РФС) 15 мая проведет жеребьевку, по итогам которой определится клуб-хозяин Суперфинала FONBET Кубка России, сообщила пресс-служба турнира.

Церемония начнется по окончании финального матча пути регионов «Спартак» — «Ростов».

Отмечается, что хозяин поля получит такие возможности, как выбор раздевалки и скамейки запасных на cтадионе, приоритет при выборе цветов игровой формы, приоритет при выборе времени начала предматчевой тренировки и пресс-конференции.

В финал пути РПЛ вышли «Зенит» и ЦСКА, которые 14 мая проведут ответный матч (после первой игры счет 2:0 в пользу сине-бело-голубых). В Суперфинале Кубка победитель этой пары сыграет с победителем финального матча пути регионов «Спартак» — «Ростов».

Источник: https://rfs.ru/news/222339
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Кубок России
Читайте также
В США отметили высокие темпы уничтожения систем ПВО на Украине
Саночников Репилова и Перетягина арестовали по делу о мошенничестве
Самая дорогая компания в мире Nvidia продолжает дорожать. И вот почему
Россиян предупредили об ограничении работы мобильного интернета
Стала известна причина драки между болельщиками «Спартака» и фанатом ЦСКА
Челестини назвал виновного в странном голе, Романов сделал то, что не смог Станкович. Что произошло после дерби «Спартака» с ЦСКА
Популярное видео
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
Материалы сюжета: Кубок России, плей-офф: пути РПЛ и регионов к финалу
Глебов — о суперфинале Кубка России: «Фактор Игоря Акинфеева сыграл значимую роль»
Маркиньос признан лучшим левым полузащитником сезона Кубка России
ЭСК РФС согласился с решением Левникова удалить Умярова в матче с «Ростовом»
Лучшим правым защитником Кубка России признали Поройкова из «Тюмени»
Станкович дисквалифицирован на три игры за истерику в матче с «Ростовом». Ранее Деяна оштрафовали
Хавбек «Спартака» Умяров избежал дополнительной дисквалификации после удаления в матче с «Ростовом»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • hovawart645

    Не путай суперфинал Кубка и Суперкубок.

    14.05.2025

  • Николай Белостоцкий

    Для этого и проводится жеребьёвка.

    14.05.2025

  • Андрей

    Если Зенит - Ростов, то кто "гости"?

    14.05.2025

  • Андрей

    какой Питер? Матч в Москве. Что по этому поводу скажешь про "слепой и честный" жребий? Но я скрин сделал.

    14.05.2025

  • Николай Белостоцкий

    А ещё болел гостей посадить за ворота, огородить колючей проволокой и выпустить со стадиона во 2-ом часу ночи...

    14.05.2025

  • hovawart645

    "Слепой и честный" жребий выберет Питер! Скриньте!

    14.05.2025

  • Андрей

    здесь про поле ничего не говорится. Где кстати пройдет суперфинал? Нашел в инете, 1 июня в "луже". Могли бы и на периферии где-нибудь провести, для поднятия интереса. Даже ехать неохота

    14.05.2025

  • Ogo Gogo

    Да сделайте уже,чтобы Спартак всю жизнь играл на своём поле...

    13.05.2025

    • Судья Мешков назначен на матч ЦСКА — «Зенит» в Кубке России, Левников — на игру «Спартак» — «Ростов»

    Певица МакSим выступит перед матчем «Спартак» — «Ростов» в Кубке России

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости