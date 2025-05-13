Судья Мешков назначен на матч ЦСКА — «Зенит» в Кубке России, Левников — на игру «Спартак» — «Ростов»

РФС объявил о назначении арбитров на решающие матчи Пути РПЛ и Пути регионов FONBET Кубка России.

Главным арбитром ответного матча ЦСКА — «Зенит» в финале Пути РПЛ назначен Виталий Мешков. ВАР — Сергей Карасев. Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве в среду, 14 мая. Начало — в 19.30 по московскому времени. Первый матч завершился домашней победой сине-бело-голубых — 2:0.

Игру между «Спартаком» и «Ростовом» в финале Пути регионов рассудит Кирилл Левников. ВАР — Василий Казарцев. Встреча назначена на четверг, 15 мая и начнется в 20.00 по московскому времени.

14 мая, среда

ЦСКА — «Зенит»: судья — Виталий Мешков

Помощники судьи — Арам Петросян, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Сергей Французов.

15 мая, четверг

«Спартак» — «Ростов»: судья — Кирилл Левников

Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Андрей Бутенко.