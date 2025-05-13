Футбол
FONBET Кубок России
13 мая, 13:07

Судья Мешков назначен на матч ЦСКА — «Зенит» в Кубке России, Левников — на игру «Спартак» — «Ростов»

Игнат Заздравин
Корреспондент
виталий мешков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

РФС объявил о назначении арбитров на решающие матчи Пути РПЛ и Пути регионов FONBET Кубка России.

Главным арбитром ответного матча ЦСКА — «Зенит» в финале Пути РПЛ назначен Виталий Мешков. ВАР — Сергей Карасев. Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве в среду, 14 мая. Начало — в 19.30 по московскому времени. Первый матч завершился домашней победой сине-бело-голубых — 2:0.

Игру между «Спартаком» и «Ростовом» в финале Пути регионов рассудит Кирилл Левников. ВАР — Василий Казарцев. Встреча назначена на четверг, 15 мая и начнется в 20.00 по московскому времени.

14 мая, среда

ЦСКА — «Зенит»: судья — Виталий Мешков

Помощники судьи — Арам Петросян, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Сергей Французов.

15 мая, четверг

«Спартак» — «Ростов»: судья — Кирилл Левников

Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Андрей Бутенко.

Источник: РФС
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Виталий Мешков
Кирилл Левников
  • Пёрышкин З.

    Ма-ла-дец! Я даже лайкну тебя...

    17.05.2025

  • руслан магомедов

    ты смотри борцун выполняй обряд. Шарфик на люстру и качайся.

    14.05.2025

  • руслан магомедов

    на люстру была команда . чмарташка.

    14.05.2025

  • руслан магомедов

    на люстру!!!!!

    14.05.2025

  • руслан магомедов

    твоя чмартага НЕ КОНКУРЕНТ. И если бы не твоего "народца" СМИшки о чмартаге не вспоминали. Если 20 лет вас гнобят, что в тельавивку не съехали к праотцам -основателям.

    14.05.2025

  • руслан магомедов

    Это твоя чмартага, как и ты воняет своим чмартаговским душком.

    14.05.2025

  • руслан магомедов

    А, ты что не не пов...ся когда чмартага лепила себе щумпиньоньство !!!!! Хорошо себя ощущал????? Все кончилось и теперь только вонючий душок чмартага есть.

    14.05.2025

  • руслан магомедов

    что шарфик с люстры сорвался. домой в тельавивку.

    14.05.2025

  • руслан магомедов

    Во славу чмартага шарфик на люстру и качайся.

    14.05.2025

  • руслан магомедов

    Так, чмартагам приготовится и начать старое завывание судьи, заговор, все подлецы и так далее. Даже если чмартага выиграет и даянка- хряк всех пере...целует все равно все гады! чмартаги играйте в тельавивке, там все чудесно.

    14.05.2025

  • Олег Дворников

    Остается вспомнить 5 остальных игр, в которых Спартак при судействе Левникова не выиграл ни разу. Причем все победы Спартаку Левников позволил добыть еще осенью, когда Спартак еще как конкурента никто не воспринимал. До зимы было три игры: 2 победы и 1 поражение. Зато весной, когда Спартак догнал лидеров, Левников не позволил Спартаку выиграть ни разу. А было 4 игры: 3 поражения, 1 ничья. Из 4 поражений Спартака весной к трем приложил руку Левников. А за последние 5 игр он будет судить Спартак уже в третий раз. Так что Левникова можно назвать могильщиком Спартака. Уверен, закопает и предстоящей игре.

    14.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Лицемеры!

    14.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Кто же виноват, что вонючие бомжи и на один пенальти наиграть не могут? Катают мяч вдоль штрафной, да делают тупые навесы). За них пенальти бомжам и не ставят. Вонь одна от бомжей на команды, играющие вертикально. А что от вас, вонючих, ещё можно ждать?

    14.05.2025

  • kot Begemot

    Да чего уж там мелочиться - два пеналя, в пользу свинарника надо было 9 пеналей ставить, каждые 10 минут. Вы же без них играть не умеете

    14.05.2025

  • hovawart645

    Зато вы, секта, самые похабные. Вам левак суют - а вы и рады. Отстой, ниже плинтуса.

    14.05.2025

  • alekdixon

    Оба выдвинуты на звание" Лучший судья Газпрома."

    14.05.2025

  • НВ

    прикинуться дебилом-это ваше питерское....

    14.05.2025

  • НВ

    так у тебя этого мышления нет, от слова совсем.... Спартак играет с Ростовом. поквитаться с конями не получиться в суперфинале, т.к. (читай выше, идиот):stuck_out_tongue_winking_eye:

    14.05.2025

  • shpasic

    Петтай, Гвардис, Хусаинов

    14.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Порождения ехидны!

    13.05.2025

  • GGGARTH

    Этот хуже. Что папаша, что сынок мрази конченные...

    13.05.2025

  • GGGARTH

    Левников это приговор.

    13.05.2025

  • m_16

    Спартаку лучше бы играть научиться.

    13.05.2025

  • Garryman

    А принесут его домой - он окажется живой! Правда, будет уже негром. Но веселым. Но неестественно веселым. Спартак - он такой. Многогранный.

    13.05.2025

  • Garryman

    А кто - не КРЕАТУРА Зенита? Огласите весь списочек, пажалста - кто вам приятен?

    13.05.2025

  • Garryman

    Самоистязание - это исторически известное занятие. Шли люди по селам и колотили сами себя острыми, тяжелыми и режущими предметами. И получали от этого удовольствие. Страдали за веру. Их потомки сейчас мазохируют за Спартак.

    13.05.2025

  • Garryman

    Ховарта, Ховарта - на все игры! Ховарт придет - порядок наведет! Он не польстится на грязные деньги Газпрома!

    13.05.2025

  • Garryman

    Обожаю читать комментарии по поводу назначения судей. "Питерские все купили!!!" "Судейки тянут Гапром!" "Спартак опять засудят!!!" В общем, дурдом на субботнике. А после тура - или тишина, или поиски поводов для пенальти в пользу Спартака. Ну ведь как: игра прошла, и ни одного пенальти Спартак не пробил? А если и пробил, то почему не дали еще один - ведь Спартак все равно проиграл?

    13.05.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Эксгумацию готовят . Говорят Спартак ненастоящий.))

    13.05.2025

  • Garryman

    А что, Спартак будет играть с ЦСКА? То есть - у Газпрома мешок денег, но Газпром прибережет мешок для игры со Спартаком? А Спартак, кстати. - уже выиграл у Ростова? Да, у сектантов явно нетрадиционное мышление.

    13.05.2025

  • Garryman

    не-не! Главное - убить Спартак - великую команду. Которую почему-то никто не убивал, пока Спартак играл хорошо. А вот как стал косячить - тут же начали убивать Спартак! Подонки!.

    13.05.2025

  • Garryman

    Да! А еще и басмачи, браконьеры и расхитительи социалистической собственности!

    13.05.2025

  • Garryman

    Еж и Ховарт - самые проницательные ...

    13.05.2025

  • Garryman

    Так Спартак вроде бы уже и отпели, и похоронили... А его снова убивают питерские судьи? Это уже издевательство над могилой гладиатора1

    13.05.2025

  • alekdixon

    Слова не мальчика,БОМЖА,

    13.05.2025

  • Никтофан

    Газпромовский!!! Однозначно!

    13.05.2025

  • Никтофан

    Мешков - КРЕАТУРА Зенита. Зачем его назначили на эту важную игру. Он всегда подсвистывает Зениту. Газпромовцы его продавили на игру. Зенит честно играть не хочет в ответной игре. Надеется на ПОДЛОЕ судейство Мешкова против ЦСКА.

    13.05.2025

  • Пёрышкин З.

    Спартак нужно сливать..! И это следует сделать фактом... Оставить без штанов в этом году..! Все истиные болельщики футбола будут очень рады этому...

    13.05.2025

  • Мишандос

    нечего пенять на зеркало коли рожа свинская крива

    13.05.2025

  • hovawart645

    А когда случится в седьмой раз подряд Вы пустите себе пулю в лоб?)) Или пустите ножом желчь из печени?)) Ты из Инты?

    13.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Опять лицемерие:joy::rofl:! Кто удалил у Факела игрока в Воронеже, когда тот играл с Зенитом? Гонду лишили явной возможности забить гол с центра поля.

    13.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Левников абсолютно нечестно не сказал Сухому про пенальти на Рябчуке и руке Кассераса. Абсолютно нечестно дважды не позвал к монитору Сухого. Бомжи никогда не обладали честностью и объективностью. Только вонь, обман, лицемерие и пакость - вот их "добродетели"

    13.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Какие же тупые и лицемерные бомжи))). Левников забыл честно объяснить Сухому, что тот проспал ещё два пеналя. А бомжи до сих пор от оффсайдных линий не отползли. Фантомные боли мучают упырей:joy::joy::joy:

    13.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Профнепригодность Левникова только в том, что он видел только одно, а другое - совсем не хотел замечать. И то, что он увидел на ВАР, он почему-то не видел на поле, где судил. Вот в чем его профнепригодность. Сплошное лицемерие....

    13.05.2025

  • Loel1

    Опять питерский Левников!Это достойный наследник Вилкова.

    13.05.2025

  • спас

    Читаю комменты. Это еще и не играли, а уже все продали, купили и опять продали. Как же жить в такой обстановке, кто их спасет "радеющих и всезнающих"? В желтом доме разве...

    13.05.2025

  • спас

    Да можно в онлайн следить, не успеете. Вентилятор ломается у них постоянно от набросов.

    13.05.2025

  • Леший

    Других судей у меня для вас нет.))

    13.05.2025

  • Леший

    Решил ради интереса заглянуть в комментарии и посмотреть, сколько конспирологов сюда вылезет. Ожидания оправдались! Лично мне все равно, кто на какой матч будет назначен, т.к. ошибки у судей были, есть и будут. А искать заговоры - так себе занятие.

    13.05.2025

  • zel_co

    Пыльный Мешков, левый Левников и примкнувший к ним Каманцев

    13.05.2025

  • hovawart645

    Потому и ставят.

    13.05.2025

  • Автогол

    Думаю Спартак не будут прибивать в Кубке как в чемпионате. Если в финал выйдет Ростов то я сомневаюсь что РФС заработает много денег, а финал Зенит(ЦСКА) -Спартак это забитые до отказа Лужники и куча бабла на рекламе.

    13.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Ростову не повезло с блевниковым. Этот ползающий на коленях регулярно помогает масквабадским клубикам в играх с регионами.

    13.05.2025

  • rams

    Браво!!!!!!+++++++!!!!!!

    13.05.2025

  • rams

    и чё тут коментить?Назначили и назначили ...и чё?Московские судьи спартачок не судили???И?

    13.05.2025

  • kot Begemot

    Левников абсолютно честно сказал Сухому, что тот слепорылый и не увидел борцовский прием Рябчука. А похоронил себя Спартак сам, Динамо его просто задавила в первые полчаса

    13.05.2025

  • kot Begemot

    В чём же профнепригодность Левникова, увидевшего то, что проспал Сухой? Или футбол теперь вольная борьба?

    13.05.2025

  • GeKta

    Точно будут подсуживать Спартаку, чтобы потом в финале Зенит смог отомстить.

    13.05.2025

  • kot Begemot

    Какие у тебя вопросы к Мешкову? При судействе Мешкова Зенит сыграл вничью с Динамо и Спартаком. Где проблема?

    13.05.2025

  • kot Begemot

    Ха, какие смешные эти свиньи. Левников честно объяснил Сухому, что тот проспал момент пеналя, а свиньи подняли визг. Вам что, слепой судья на Варе нужен? Или слепой в поле, а вам ведь Левников не мешал 5:2 у Крыльев выигрывать и 3:0 у Локомотива, чем же он вам плох?

    13.05.2025

  • Спринт

    РФСь, от имени и по поручения профсоюза спортитвных и прочих работников, заявляемь решительный и предпоследний протест! Требуемь рокирнутк энтих судей со свистком и в суфлерской будочка ВАРь местами. Короче ... хотим и требуемь чтобь родной ЦСКА судили тов. Левников и тов. Казарцкв. Иначе, так и знайте, обратимся туды же, что тов. уральсеий браток! Отвечайте, маму Вашу, не то напишем в спорт.Лотё!

    13.05.2025

  • Tokhir

    пидерские не хотят пускать Спартак в финал!

    13.05.2025

  • Павел Леонидович

    мешок? ну ясно понятно... но все равно - надо унизить бомжей. Обойдутся они с кубком

    13.05.2025

  • Tokhir

    пидерская хунта!

    13.05.2025

  • Николай Белостоцкий

    Спорт Экспресс - позорище! Вы удаляете невинные комментарии. Пить меньше надо - врачи рекомендуют...

    13.05.2025

  • Siralex

    Крышеватель судей, мистер Бобров, не хочет выпустить статью о том, что Левников слишком часто судит Спартак или язык в ,,,пу засунет???

    13.05.2025

  • Mikhail

    По идее, всех судей надо выгонять. Но кто будет судить? На эти матчи, может, стоило бы назначить Мажича и Боброва. А мы бы посмотрели на их работу.

    13.05.2025

  • Топотун

    Рвать Спитак !

    13.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Какая разница между Левниковым в поле и Левниковым на ВАР?

    13.05.2025

  • АРИ-100-ТЕЛЬ

    Ну как же задрала эта династия Левниковых!!!!! Трусливый судейка!!

    13.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Поборемся ещё в этом! Я вашим по осени писал, что ЦСКА будет бороться за медали. Но они всё Николича сватали тогда на выход. Сейчас притихли, ждут, появилась надежда). Вот и мы ещё поборемся за Кубок!

    13.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Не только подлецы, а ещё лицемеры, упыри и хамы)!

    13.05.2025

  • ONIKAN2013

    Дурачок блаженный, карась всю жизнь отоваривался в красно-синей кассе.

    13.05.2025

  • Николай Белостоцкий

    Вы прям, как дети! Чемпионом станет Зенит,... и Кубок возьмёт Зенит! Если у Вас чешется в одном месте - чешите на здоровье!

    13.05.2025

  • НВ

    так вы то недалеко ускакали, горбунек :stuck_out_tongue_winking_eye:

    13.05.2025

  • НВ

    где бы они не были-платит им грязьпром, пашка :stuck_out_tongue_winking_eye:

    13.05.2025

  • НВ

    тубу ндравится? ну ты и осел :stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye:

    13.05.2025

  • НВ

    а ты читать умеешь?

    13.05.2025

  • НВ

    Спартак одолеет Ростов и с этими недосудьями, а вот с конями не получится поквитаться-прибьет их мешков (за мешок грязьпромовских денег).

    13.05.2025

  • Армеец

    К светлому будущему!В следующем сезоне.....

    13.05.2025

  • Странник-777

    Они мля издеваются? Левников только что похоронил Спартак в игре с Динамой, а они его главным ставят на финал Пути регионов...

    13.05.2025

  • hovawart645

    Хватит эти питерские лапти нам тут плести. Газовый Дюков всё порешал. В пользу своего Зенита. Идиоты этого не понимают, а подлецы втюхивают обратное.

    13.05.2025

  • hovawart645

    Где проверено!)

    13.05.2025

  • Павел Заблоцкий

    Так их в Москве свели и наработали федерация судей базирующаяся в...Москве...

    13.05.2025

  • hovawart645

    Сладкие парочки - Мешок-Карасик и Левников-сын - Васятко! Красота!))

    13.05.2025

  • слава вентспилский

    хоррооший стёб о срамных.,мну ндравится...

    13.05.2025

  • hovawart645

    Привет. Так стоят у меня две квартиры - одна с кэфом 3.0, другая 3.5!)

    13.05.2025

  • sm.forever

    Газпром в действии!!! Зарядка пошла!!! Осталось всего ничего: убить Спартак, коней, а затем Ростов в кубке, и Краснодар в чемпионате.

    13.05.2025

  • zg

    Казарцев...Когда ж его поглотит тьма!?

    13.05.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Рано зашел , пока только Вовка с Ховкой сопливят . Зайду через пару часов., почитаю как убивали Рос. футбол вообще и Спартак в частности.))

    13.05.2025

  • lenin.vowa2018

    Все понятно. Левников прошел проверку на профпригодность в игре с Динамо, теперь можно доверить и убийство Спартака в Кубке. Молодцы, че...Да ещё с Казанцевым вместе... Питерская бригада в действии. Не, я поражаюсь, в РПЛ столько судей, но одних и тех же судей суют на одну и ту же команду. Это чтоб никто не сомневался. А вы Станкович, Угальде, Гарсия... Все предопределено в этом цирке.

    13.05.2025

  • hovawart645

    Да уже без разницы. Миллер себе всё заграбастает - и Кубок, и очередное седьмое золото. Это уже и ежу понятно.

    13.05.2025

  • Sehrgut

    Вперёёёёёёёёёд Спартак :exclamation: :exclamation: :exclamation:

    13.05.2025

