Певица МакSим выступит перед матчем «Спартак» — «Ростов» в Кубке России

Певица МакSим выступит перед матчем финала Пути регионов FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом», сообщает пресс-служба красно-белых.

Игра состоится на «Лукойл Арене». Выступление певицы начнется в 19:45, за 15 минут до начала матча.

«Стадион будет открыт с 18:00. Приходите заранее, чтобы не пропустить песню, которую в унисон споют красно-белые трибуны», — говорится в сообщении.

Матч «Спартак» — «Ростов» состоится 15 мая. Начало — в 20.00 мск.