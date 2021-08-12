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Жеребьевка группового этапа БЕТСИТИ Кубка России пройдет 13 августа

17:25
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На официальном сайте РФС сообщается, что жеребьевка группового этапа БЕТСИТИ Кубка России по футболу пройдет 13 августа.

Показ трансляции состоится на телеканале «Матч ТВ». Начало — в 14.30 (мск).

На групповом этапе Кубка России будет сформировано 11 групп, в каждой из которых будет по одному клубу РПЛ и первого, и второго дивизионов ФНЛ-1 и ФНЛ-2. Команды, занявшие первые пять мест в предыдущем сезоне РПЛ — «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин», «Сочи» — автоматически квалифицировались в 1/8 финала как представители России в еврокубковых турнирах.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/

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Виктория Кравченко все материалы автора

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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