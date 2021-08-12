Жеребьевка группового этапа БЕТСИТИ Кубка России пройдет 13 августа

На официальном сайте РФС сообщается, что жеребьевка группового этапа БЕТСИТИ Кубка России по футболу пройдет 13 августа.

Показ трансляции состоится на телеканале «Матч ТВ». Начало — в 14.30 (мск).

На групповом этапе Кубка России будет сформировано 11 групп, в каждой из которых будет по одному клубу РПЛ и первого, и второго дивизионов ФНЛ-1 и ФНЛ-2. Команды, занявшие первые пять мест в предыдущем сезоне РПЛ — «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин», «Сочи» — автоматически квалифицировались в 1/8 финала как представители России в еврокубковых турнирах.