«Легион Динамо» обыграл «Анжи» и вышел в следующий раунд БЕТСИТИ Кубка России
18:03
«Легион Динамо» обыграл «Анжи» (2:0) в матче 1/64 финала БЕТСИТИ Кубка России. Таким образом, махачкалинский клуб вышел в следующий раунд.
БЕТСИТИ Кубок России
1/64 финала
«Легион Динамо» (Махачкала) — «Анжи» (Махачкала) — 2:0 (1:0)
Голы: Ахъядов, 8 (1:0). Магомедов, 85 (2:0).
Судья: Ануфриев (Москва).
12 августа. Махачкала. Стадион «Динамо».
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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