Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

«Легион Динамо» обыграл «Анжи» и вышел в следующий раунд БЕТСИТИ Кубка России

18:03
Теги:

«Легион Динамо» обыграл «Анжи» (2:0) в матче 1/64 финала БЕТСИТИ Кубка России. Таким образом, махачкалинский клуб вышел в следующий раунд.

БЕТСИТИ Кубок России

1/64 финала

«Легион Динамо» (Махачкала) — «Анжи» (Махачкала) — 2:0 (1:0)

Голы: Ахъядов, 8 (1:0). Магомедов, 85 (2:0).

Судья: Ануфриев (Москва).

12 августа. Махачкала. Стадион «Динамо».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

Читайте также

«Когда играл Чайковский, в концовке хотелось исполнить танец африканского племени». Трефилов, Алексеев и гандболистки рассказывают про Олимпиаду
Магучих опередила Ласицкене в мировом рейтинге по прыжкам в высоту
«Рубин» — «Ракув»: время начала и где смотреть прямую трансляцию матча квалификации Лиги конференций
«Болельщики тебя за твой язык яйцами закидают». Мамаев судится с бывшей женой, хочет забрать дочь и требует алименты с супруги
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд