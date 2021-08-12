Барнаульское «Динамо» победило «Тюмень» по пенальти в 1/64 финала БЕТСИТИ Кубка России

Барнаульское «Динамо» вышло в элитный групповой раунд БЕТСИТИ Кубка России.

В 1/64 финала турнира «Динамо» победило «Тюмень». По итогам игрового времени была зафиксирована ничья со счетом 2:2, барнаульцы оказались сильнее в серии пенальти — 4:2.

БЕТСИТИ Кубок России

1/64 финала

«Динамо Брл» (Барнаул) — «Тюмень» — 2:2 (2:1). Пенальти — 4:2

Голы: Карпов, 20 (0:1). Кобялко, 28 (1:1). Кобялко, 32 (2:1). Тюрин, 55 (2:2).

Судья: Галимов (Екатеринбург).

12 августа. Барнаул. Стадион «Динамо».