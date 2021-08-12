Барнаульское «Динамо» победило «Тюмень» по пенальти в 1/64 финала БЕТСИТИ Кубка России
15:13
Барнаульское «Динамо» вышло в элитный групповой раунд БЕТСИТИ Кубка России.
В 1/64 финала турнира «Динамо» победило «Тюмень». По итогам игрового времени была зафиксирована ничья со счетом 2:2, барнаульцы оказались сильнее в серии пенальти — 4:2.
БЕТСИТИ Кубок России
1/64 финала
«Динамо Брл» (Барнаул) — «Тюмень» — 2:2 (2:1). Пенальти — 4:2
Голы: Карпов, 20 (0:1). Кобялко, 28 (1:1). Кобялко, 32 (2:1). Тюрин, 55 (2:2).
Судья: Галимов (Екатеринбург).
12 августа. Барнаул. Стадион «Динамо».
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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