Жена Карпина поддержала игроков «Ростова» после поражения от ЦСКА в суперфинале Кубка России

Дарья Карпина, супруга бывшего главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, прокомментировала поражение команды от ЦСКА (0:0, пенальти 3:4) в суперфинале FONBET Кубка России.

Ростовчане уступили в серии пенальти. Свои удары не реализовали Хорен Байрамян и Алексей Сутормин.

«Очень жаль. Хорику и Леше слова поддержки! Так бывает», — написала Карпина в своем Telegram-канале.

«Ростов» во второй раз в истории уступил в финале Кубка страны. До этого ростовчане проиграли решающий матч в 2003 году и единожды становились обладателями трофея в 2014-м.