Экс-форвард ЦСКА Чалов: «Кубок снова стал армейским!»

Бывший нападающий ЦСКА Федор Чалов, выступающий за греческий ПАОК, прокомментировал победу армейцев в Кубке России.

1 июня ЦСКА обыграл «Ростов» (0:0, пенальти 4:3) в суперфинале турнира.

«Кубок снова стал армейским!» — написал Чалов в своем Telegram-канале.

ЦСКА в девятый раз стал победителем Кубка России и сравнялся по этому показателю с «Локомотивом», который ранее был рекордсменом турнира.