Тренера вратарей ЦСКА Крамаренко: «Акинфеев номер один»
Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о выходе Игоря Акинфеева в стартовом составе на суперфинал FONBET Кубка России против «Ростова» (0:0, 4:3 по пенальти).
— Многие думали, что Тороп выйдет на Суперфинал Кубка России. Почему вышел Акинфеев?
— Довольно странный вопрос. Игорь Акинфеев — это основной вратарь ЦСКА уже долгое-долгое время. Кто мог подумать что-то другое?
— Но Тороп провел весь Кубок России.
— Поздравляю всех с победой. Акинфеев номер один в ЦСКА.
ЦСКА стал девятикратным обладателем Кубка России.
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12 сен 15:20
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