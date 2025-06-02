Тренера вратарей ЦСКА Крамаренко: «Акинфеев номер один»

Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о выходе Игоря Акинфеева в стартовом составе на суперфинал FONBET Кубка России против «Ростова» (0:0, 4:3 по пенальти).

— Многие думали, что Тороп выйдет на Суперфинал Кубка России. Почему вышел Акинфеев?

— Довольно странный вопрос. Игорь Акинфеев — это основной вратарь ЦСКА уже долгое-долгое время. Кто мог подумать что-то другое?

— Но Тороп провел весь Кубок России.

— Поздравляю всех с победой. Акинфеев номер один в ЦСКА.

ЦСКА стал девятикратным обладателем Кубка России.