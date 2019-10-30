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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«Зенит» — «Томь»: видео всех голов матча

21:57
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«Зенит» победил «Томь» в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России (4:0). Голами в составе петербуржцев отметились защитник Игорь Смольников, а также хавбеки Алексей Сутормин, Александр Ерохин и Олег Шатов.

13-я минута, гол Смольникова

56-я минута, гол Сутормина

66-я минута, гол Ерохина

81-я минута, гол Шатова

Зенит — Томь

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Материалы сюжета: 1/8 финала Кубка-2019/20. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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