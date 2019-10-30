«Зенит» — «Томь»: видео всех голов матча
«Зенит» победил «Томь» в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России (4:0). Голами в составе петербуржцев отметились защитник Игорь Смольников, а также хавбеки Алексей Сутормин, Александр Ерохин и Олег Шатов.
13-я минута, гол Смольникова
? Игорь Смольников сыграл в стенку с Робертом Маком и отправил мяч в ворота гостей.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 30, 2019
? #ЗенитТомь на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r pic.twitter.com/iE910i3AnV
56-я минута, гол Сутормина
? Алексей Сутормин удвоил преимущество «Зенита» в матче против «Томи».— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 30, 2019
? #ЗенитТомь на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «МАТЧ! КЛУБ»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r pic.twitter.com/3vmoDnTmj3
66-я минута, гол Ерохина
? Александр Ерохин стал автором третьего гола «Зенита» в ворота гостей.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 30, 2019
? #ЗенитТомь на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «МАТЧ! КЛУБ»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r pic.twitter.com/gPBk0AjOoV
81-я минута, гол Шатова
? Олег Шатов установил окончательный счет матча #ЗенитТомь #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/eSWmilO2Lk— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 30, 2019
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