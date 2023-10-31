Видеотрансляция игры Кубка «Зенит» — «Крылья Советов» начнется в 19.00 на «Матч ТВ»

«Зенит» во вторник на своем поле сыграет против «Крыльев Советов» в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу 31 октября. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию самых интересных событий противостояния «Зенит» — «Крылья Советов».

Смотреть видеотрансляцию матча «Зенит» — «Крылья Советов» можно будет бесплатно на телеканале «Матч ТВ». Начало прямого эфира в 19.00 мск.

Сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице группы С кубкового турнира с 11 баллами. Самарцы располагаются на четвертой, последней строчке с тремя очками.

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде — доступны на сайте «СЭ».