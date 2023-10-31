«Сочи» сыграет с «Факелом» в матче FONBET Кубка России в среду, 1 ноября. Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 18.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию всех матчей дня. Ключевые события противостояния «Сочи» — «Факел» будут доступны в матч-центре на сайте. Игру в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч Премьер». Начало эфира — 18.25 мск. Также за играми РПЛ сезона-2023/24 можно следить на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

В группе А воронежская команда занимает третье место с шестью очками. Южане располагаются на последнем месте в квартете, в их активе — 5 баллов.

Кубок России по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте