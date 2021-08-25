Липецкий «Металлург» обыграл ижевский «Зенит» в матче БЕТСИТИ Кубка России
18:01
В матче элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России липецкий «Металлург» победил ижевский «Зенит» (2:1). Решающий мяч в концовке забил Кирилл Мырзаков.
БЕТСИТИ Кубок России
Группа 10
«Зенит Иж» (Ижевск) — «Металлург Лп» (Липецк) — 1:2 (0:0)
Голы: Поярков, 49 — с пенальти (0:1). Шаповалов, 66 (0:2). Мырзаков, 90+3 (1:2).
«Зенит Иж»: Арчибасов, Соблиров, Мырзаков, Сапов, Панченко, Балкизов, Шанин, Фаррахов, Краснов, Шабичев, Симонов.
«Металлург Лп»: Кобзев, Фролов, Титов, Белов, Сазонов, Поярков, Иванников, Шаповалов, Черный (Завезен, 50), Ахвледиани, Арустамян.
Судья: Кузнецов (Иваново).
25 августа. Ижевск. Стадион «Купол».
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