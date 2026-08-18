«Ахмат» и «Факел» объявили составы на матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Факела» на матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Встреча пройдет на «Ахмат-Арене» в Грозном и начнется в 20.45 по московскому времени. Команды выступают в группе B.

«Ахмат»: Шелия, Ибишев, Цаке, Богосавац, Сидоров, Щетинин, Исмаэл, Касинтура, Кенжебек, Келиано, Мелкадзе.

Запасные: Ульянов, Мицаев, Ндонг, Адамов, Сидибе, Садулаев, Ромао, Гаджиев, Эльбердов, Конате, Максути, Касаджиков.

«Факел»: Обухов, Симонов, Журавлев, Юрганов, Эль-Мхассани, Нетфуллин, Магомедов, Багамаев, Ковалев, Белайди, Уридия.

Запасные: Фролкин, Доровских, Бардачев, Габараев, Тодорович, Альшин, Якимов, Сутормин, Гиоргобиани, Гнапи, Беляев.

Следить за ключевыми событиями игры «Ахмат» — «Факел» можно в матч-центре «СЭ».

В группе B вместе с «Ахматом» и «Факелом» выступают московское «Динамо» и «Краснодар». В 1-м туре «Ахмат» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1), после чего уступил в серии пенальти (4:5). «Факел» проиграл московскому «Динамо» (0:1).

В прошлом сезоне «Ахмат» занял четвертое место в группе А Пути РПЛ с 4 очками и завершил выступление после группового этапа. «Факел» дошел до шестого раунда Пути регионов, где уступил тульскому «Арсеналу» (2:3).