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«Ахмат» и «Факел» объявили составы на матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России

Сергей Филин

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Факела» на матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Встреча пройдет на «Ахмат-Арене» в Грозном и начнется в 20.45 по московскому времени. Команды выступают в группе B.

«Ахмат»: Шелия, Ибишев, Цаке, Богосавац, Сидоров, Щетинин, Исмаэл, Касинтура, Кенжебек, Келиано, Мелкадзе.

Запасные: Ульянов, Мицаев, Ндонг, Адамов, Сидибе, Садулаев, Ромао, Гаджиев, Эльбердов, Конате, Максути, Касаджиков.

«Факел»: Обухов, Симонов, Журавлев, Юрганов, Эль-Мхассани, Нетфуллин, Магомедов, Багамаев, Ковалев, Белайди, Уридия.

Запасные: Фролкин, Доровских, Бардачев, Габараев, Тодорович, Альшин, Якимов, Сутормин, Гиоргобиани, Гнапи, Беляев.

Следить за ключевыми событиями игры «Ахмат» — «Факел» можно в матч-центре «СЭ».

В группе B вместе с «Ахматом» и «Факелом» выступают московское «Динамо» и «Краснодар». В 1-м туре «Ахмат» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1), после чего уступил в серии пенальти (4:5). «Факел» проиграл московскому «Динамо» (0:1).

В прошлом сезоне «Ахмат» занял четвертое место в группе А Пути РПЛ с 4 очками и завершил выступление после группового этапа. «Факел» дошел до шестого раунда Пути регионов, где уступил тульскому «Арсеналу» (2:3).

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
18 августа, 20:45. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
2:1
Факел
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Кубок России
ФК Ахмат
ФК Факел (Воронеж)
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