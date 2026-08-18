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Ахмат — Факел: прямая трансляция, смотреть онлайн матч Кубка России 18 августа 2026

«Ахмат» — «Факел»: прямая трансляция, смотреть онлайн

Руслан Минаев

«Ахмат» и «Факел» сыграют в матче 2-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России-2026/27 во вторник, 18 августа. Встреча пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном и начнется в 20.45 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
18 августа, 20:45. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
2:1
Факел

Следить за стартовыми составами, статистикой и ключевыми событиями встречи «Ахмат» — «Факел» можно будет в матч-центре на нашем сайте.

Матч в прямом эфире покажет платный телеканал «Матч Премьер». Начало трансляции — в 20.40 мск, за 5 минут до стартового свистка.

«Ахмат» с 1 очком занимает третье место в таблице группы B, «Факел» (0 очков) замыкает квартет.

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Кубок России
ФК Ахмат
ФК Факел (Воронеж)
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