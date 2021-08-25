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«Ротор» обыграл «Кайрат» в матче БЕТСИТИ Кубка России

18:13
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«Ротор» на выезде победил московский «Кайрат» (3:0) в матче элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России. В седьмой группе, кроме этих команд, также выступает «Ахмат».

БЕТСИТИ Кубок России

Группа 7

«Кайрат М» (Москва) — «Ротор» (Волгоград) — 0:3 (0:2)

Голы: Маляров, 23 (0:1). Маевский, 40 (0:2). Чуканов, 71 (0:3).

«Кайрат М» (Москва): Ульянов, Касабулат, Ткаченко, Кургин, Кирьяков, Мацхарашвили, Крачковский, Пряхин (Эмиров, 51), Алимжан (Савинов, 50), Швырев, Маделхан.

«Ротор» (Волгоград): Терновский, Байрыев, Первушин (Ташаев, 77), Мартынов, Слепов, Маляров, Чуканов, Серченков (Кипиани, 80), Махатадзе, Николаев, Кавтарадзе.

Судья: Карпов (Петрозаводск).

25 августа. Одинцово. Стадион «Центральный».

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Евгений Петров все материалы автора

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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