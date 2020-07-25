В эти минуты в Екатеринбурге проходит финальный матч Олимп-Куба России между «Зенитом» и «Химками». Сейчас на трибунах слышно только поклонников последних. Болельщики «Зенита» молчат в память об известном фанате Алексее «Сапоге» Утове.

Болельщиков «Химок» мало, но пока слышно их хорошо — фанаты «Зенита» молчат в память об умершем болельщике Алексее «Сапоге» pic.twitter.com/IoAt4zm7Sr — СЭ Футбол (@se_football) July 25, 2020

Игроки «Зенита» в память о болельщике, на счету которого было 403 выезда, вышли на поле с траурными повязками.

Трансляция матча «Зенит» — «Химки»