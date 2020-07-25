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«Зенит» — «Химки»: фанаты петербуржцев молчат в память об умершем болельщике

17:33
Баннер в память о болельщике &quot;Зенита&quot;. Фото ФК «Зенит»
Баннер в память о болельщике &quot;Зенита&quot;. Фото ФК «Зенит»
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В эти минуты в Екатеринбурге проходит финальный матч Олимп-Куба России между «Зенитом» и «Химками». Сейчас на трибунах слышно только поклонников последних. Болельщики «Зенита» молчат в память об известном фанате Алексее «Сапоге» Утове.

Игроки «Зенита» в память о болельщике, на счету которого было 403 выезда, вышли на поле с траурными повязками.

Трансляция матча «Зенит» — «Химки»

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