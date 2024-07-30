«Зенит» — «Факел»: Горшков и Ильин выйдут с первых минут

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Стали известны составы «Зенита» и «Факела» на матч 1-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Зенит»: Адамов, Волков, Нино, Алип, Горшков, Барриос, Ерохин, Артур, Мостовой, Мантуан, Сергеев.

Запасные: Латышонок, Кержаков, Сутормин, Чистяков, Эракович, Сантос, Вендел, Васильев, Коваленко, Бакаев, Глушенков, Изидор.

«Факел»: Гудиев, Черов, Брызгалов, Дзиов, Багамаев, Щетинин, Багателия, Ивлев, Альшин, Брахими, Ильин.

Запасные: Доровских, Гиоргобиани, Марков, Мертенс, Моцпан, Сенхаджи.

Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию.