«Зенит» и ЦСКА сыграют в финале пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 30 апреля. Матч пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток — в 20.30 по московскому времени.

Трансляцию игры «Зенит» — ЦСКА в прямом эфире покажут на «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Встречи из прямого эфира федерального канала также можно смотреть в онлайн-сервисах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (по подписке).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Кубка России. Следить за ключевыми событиями игры «Зенит» — ЦСКА также можно в матч-центре нашего сайта.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Финал.

30 апреля, 20:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

В полуфинале пути РПЛ питерцы прошли «Ростов» (3:0 по сумме двух встреч), а армейцы — московское «Динамо» (2:1 по сумме двух встреч). Победитель этого матча сыграет в суперфинале FONBET Кубка России 1 июня с победителем финала пути регионов (пары полуфиналистов — «Спартак» и «Динамо», «Локомотив» и «Ростов»).