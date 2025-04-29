Футбол
29 апреля, 20:20

«Спартак» — «Динамо»: началась прямая трансляция матча Кубка России

«Спартак» и «Динамо» сыграют в Кубке России 29 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Началась прямая трансляция матча второго этапа полуфинала пути регионов FONBET Кубка России «Спартак» — «Динамо». Стартовый свисток игры на «Лукойл Арене» в Москве — в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча соперников по дерби Москвы. Ключевые события игры «Спартак» — «Динамо» изучайте в матч-центре на нашем сайте.

Деян Станкович&nbsp;&mdash; Марцел Личка.«Спартак» — «Динамо». Онлайн-трансляция матча Кубка

В прямом эфире трансляцию игры ведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт холдинга matchtv.ru. Также эфир федерального спортивного телеканала можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск».

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
29 апреля, 20:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
2:1
Динамо

В истории личных встреч в рамках Кубка России преимущество у спартаковцев — шесть побед против четырех при разности мячей 15:13.

В другом матче второго этапа полуфинала пути регионов сыграют «Локомотив» и «Ростов» (30 апреля). В финале пути РПЛ встречаются «Зенит» и ЦСКА.

Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
