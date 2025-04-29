«Спартак» — «Динамо»: началась прямая трансляция матча Кубка России
Началась прямая трансляция матча второго этапа полуфинала пути регионов FONBET Кубка России «Спартак» — «Динамо». Стартовый свисток игры на «Лукойл Арене» в Москве — в 20.30 по московскому времени.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча соперников по дерби Москвы. Ключевые события игры «Спартак» — «Динамо» изучайте в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире трансляцию игры ведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт холдинга matchtv.ru. Также эфир федерального спортивного телеканала можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск».
В истории личных встреч в рамках Кубка России преимущество у спартаковцев — шесть побед против четырех при разности мячей 15:13.
В другом матче второго этапа полуфинала пути регионов сыграют «Локомотив» и «Ростов» (30 апреля). В финале пути РПЛ встречаются «Зенит» и ЦСКА.