«Зенит» — «Арсенал»: Дзюба проводит 200-й матч за петербуржцев
Игра 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России «Зенит» — «Арсенал» стала юбилейной для капитана хозяев Артема Дзюбы. Форвард проводит 200-й матч за сине-бело-голубых.
Дзюба перешел в «Зенит» в 2015 году из «Спартака». В составе петербуржцев он дважды стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок и трижды — Суперкубок страны.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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