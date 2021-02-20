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«Зенит» — «Арсенал»: Дзюба проводит 200-й матч за петербуржцев

18:03
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
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Игра 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России «Зенит» — «Арсенал» стала юбилейной для капитана хозяев Артема Дзюбы. Форвард проводит 200-й матч за сине-бело-голубых.

Дзюба перешел в «Зенит» в 2015 году из «Спартака». В составе петербуржцев он дважды стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок и трижды — Суперкубок страны.

Трансляция матча «Зенит» — «Арсенал»

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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