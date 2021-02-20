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Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

Парфенов заявил, что «Арсенал» не нуждается в дополнительном настрое на матч с «Зенитом»

16:58
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Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Зенита».

«Для нас любой футболист очень важен, — сказал Парфенов в эфире канала Матч премьер». — Конечно, хотелось бы, чтобы все были в строю и выбор был бы гораздо больше. Это кубковый матч, лишнего настроя не нужно".

Матч начнется в 17.00 по московскому времени.

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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