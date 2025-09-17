«Зенит» — «Ахмат»: во сколько начало и где смотреть трансляцию матча Кубка России

«Зенит» и «Ахмат» встретятся в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 17 сентября. Игра состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 20.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

17 сентября 2025, 20:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового вечера. Ключевые события игры «Зенит» — «Ахмат» также доступны в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Смотреть матч можно в окне федерального телеэфира на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

В матче первого круга команда Сергея Семака победила грозненский клуб со счетом 2:1.

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