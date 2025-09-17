«Сочи» — «Динамо»: во сколько начало и где смотреть трансляцию матча Кубка России

«Сочи» и «Динамо» сыграют в Кубке России 17 сентября

«Сочи» и «Динамо» сыграют в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 17 сентября. Игра состоится на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 20.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

17 сентября 2025, 20:30. Фишт (Сочи)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового вечера. Ключевые события игры «Сочи» — «Динамо» также доступны в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

В матче первого круга команда Валерия Карпина победила черноморцев со счетом 3:2.

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