«Крылья Советов» — «Краснодар»: трансляция матча Кубка России онлайн

«Крылья Советов» и «Краснодар» сыграют в Кубке России 17 сентября

«Крылья Советов» принимают «Краснодар» в матче 4-го тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 17 сентября. Игра на стадионе «Самара Арена» в Самаре начинается в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча самарцев и краснодарцев. Следить за ключевыми событиями игры «Крылья Советов» — «Краснодар» также можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию из Самары показывают телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также смотреть встречу можно на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала) по платной подписке.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

17 сентября 2025, 18:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

В первом матче группового турнира самарская команда обыграла краснодарцев в гостях со счетом 2:1.

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