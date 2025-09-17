«Зенит» — «Ахмат»: Шилов, Михайлов и Луис Энрике сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между «Зенитом» и «Акроном» в 4-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 20.30 по московскому времени.

«Зенит»: Латышонок, Адамов, Эракович, Алип, Вега, Горшков, Ерохин, Шилов, Михайлов, Луис Энрике, Соболев.

Запасные: Адамов, Кержаков, Дркушич, Дуглас Сантос, Нино, Мостовой, Барриос, Глушенков, Мантуан, Педро, Кассьерра, Лусиано.

«Ахмат»: Ульянов, Тодорович, Гандри, Заре, Уциев, Жемалетдинов, Ибишев, Келиано, Самородов, Конате, Мансилья.

Запасные: Шелия, Магомедов, Богосавац, Сидоров, Гаибов, Ндонг, Гаджиев, Садулаев, Гадио, Касинтура, Эль Махрауи, Мелкадзе.

«СЭ» проведет трансляцию встречи.