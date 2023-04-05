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Сегодня, 07:50

Чернов о поражении «Спартака» от «Урала»: «Ничего страшного, сыграем на один матч больше»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал «СЭ» поражение от «Урала» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Сам понимаю, что на «Спартак» все настраиваются по-особенному. «Урал» вышел и сыграл лучший свой матч за последнее время. Ничего страшного, поздравляю соперника с победой. Мы просто сыграем на один матч больше. Отсутствующие? Конечно, они лидеры. Они и в атаке много забивают. Тут выпал шанс у молодых ребят, которые горят желанием доказать и проявить себя. Не стал бы делать оправдания из-за этого», — сказал Чернов «СЭ».

Чернов отметил, что «Спартаку» хотелось пройти этап Пути РПЛ без поражений.

«Конечно, хотелось пройти этот этап в Кубке без поражений. Приходится мириться с тем, что есть. Ничего страшного. Просто еще один матч. Молодые ребята просто получат шанс, чтобы показать свою состоятельность», — добавил Чернов.

«Спартак» проиграл «Уралу» со счетом 2:3 по сумме двух матчей и вылетел в сетку Пути регионов FONBET Кубка России.

Жеребьевка второй стадии полуфинала Пути регионов Кубка страны состоится в четверг, 6 апреля. Помимо «Спартака», в ней примет участие «Акрон». Третьим участником станет проигравший в полуфинале Пути РПЛ ЦСКА — «Крылья Советов», четвертым станет победитель первой стадии полуфинала Пути регионов «Краснодар» — «Ростов».

Никита Чернов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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