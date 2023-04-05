Защитник «Спартака» Чернов: «Мы все соскучились по полному стадиону»

Защитник «Спартака» Никита Чернов в комментарии для «СЭ» оценил атмосферу ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России против «Урала» (1:2).

«Играть в такой атмосфере приятнее. Мы все соскучились по полному стадиону. Видно, что здесь любят футбол. Большинство болельщиков были за нас. Нас поддерживали, за нас переживали. Это придает сил и мотивации. Спасибо!» — сказал Чернов «СЭ».

«Спартак» проиграл «Уралу» со счетом 2:3 по сумме двух матчей и вылетел в сетку Пути регионов FONBET Кубка России.

Жеребьевка второй стадии полуфинала Пути регионов Кубка страны состоится в четверг, 6 апреля. Помимо «Спартака», в ней примет участие «Акрон». Третьим участником станет проигравший в полуфинале Пути РПЛ ЦСКА — «Крылья Советов», четвертым станет победитель первой стадии полуфинала Пути регионов «Краснодар» — «Ростов».