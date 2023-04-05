Виталий Дьяков: «Если уволят Йокановича, то удивляться не стоит»

Экс-футболист «Динамо» Виталий Дьяков высказался об игре «Динамо» в FONBET Кубке России.

Вчера, 4 апреля, бело-голубые покинули турнир, уступив «Акрону» — 0:0, 1:4 по пенальти.

— Конечно, «Динамо» обязано было выигрывать в основное время. Все-таки «Динамо» из РПЛ и борется за медали в чемпионате. Играя дома против команды из первой лиги, конечно, обязаны были выигрывать. Стоит похвалить футболистов «Акрона», которые смогли выстоять.

— Стоит ли ожидать отставки главного тренера «Динамо» Славиша Йокановича?

— Перед игрой мне задавали этот вопрос: нужно ли — не нужно ли его увольнять. Я был мнения такого, что увольнять не стоит, потому что команда еще играет в Кубке, борется за призовые места в чемпионате. Но если вылетели из Кубка, то уже можно об этом задуматься. Я думаю, раз за трофей не бьются, то если его уволят, не стоит удивляться этому.

54-летний серб работает в «Динамо» с лета 2022 года.

На данный момент его команда занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков за 21 тур.