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Сегодня, 22:25

Изидор: «Было очень холодно на поле, я дал судье знаком понять, что все замерзли»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал результат матча Кубка России против «Нижнего Новгорода» (3:1).

— Когда судья смотрел пенальти, что вы ему показывали?

— Было очень холодно на поле, я дал ему знаком понять, что все замерзли.

— Атмосфера в команде стала лучше?

— Да, улучшилась. В последние две игры команда достойно довольно сыграла, это улучшило атмосферу, но нам надо продолжать работать после Нового года, чтобы выйти из кризиса и такая атмосфера царила надолго в команде.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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