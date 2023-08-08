Самошников: «Рубин» — второй дом, но настрой был, как и на каждый матч»

Защитник «Локомотива» Илья Самошников прокомментировал победу над «Рубином» (1:0) в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Я здесь провел 3,5 года и «Рубин» — это как второй дом для меня. Был настрой, как и на каждый матч. Этот «Рубин» не сильно отличается от того, в котором я играл. Они играют в тот же футбол.

Успели ли отойти от разгрома в матче с ЦСКА? Ну раз сегодня выиграли, то успели», — сказал Самошников после игры.

В следующем кубковом матче железнодорожники на выезде сыграют с «Ростовом» 30 августа, «Рубин» дома примет «Урал» 29-го числа.