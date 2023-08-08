Безруков — о поражении от «Локомотива»: «Результат негативный, нужно прибавлять»

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков подвел итоги матча группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Локомотива» (0:1).

«Результат негативный. Хочется побеждать в каждом матче. Эмоции плохие. Но по игре есть прогресс. Показали качественный футбол. Нужно прибавлять. Мой финт во время матча? Да я часто так принимаю мячи. Для меня это важно в плане эмоций, чтобы словить кураж. Надо больше таких действий. Пять матчей без побед? Мы прибавляем. Думаю, со временем результат придет», — сказал Безруков.

«Локомотив» набрал 6 очков и возглавил группу B, «Рубин» с двумя поражениями замыкает турнирную таблицу.

В следующем кубковом матче «железнодорожники» на выезде сыграют с «Ростовом» 30 августа, «Рубин» дома примет «Урал» 29-го числа.