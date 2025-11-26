Ву после матча с «Локомотивом»: «Холодно, но самое важное, что «Спартак» победил»

Защитник «Спартака» Кристофер Ву в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ против «Локомотива» (3:2).

«Чувствую себя хорошо. Холодно, но самое важное, что мы одержали победу», — сказал Ву «СЭ».

«Спартак» одержал победу по сумме матчей (первая игра — 3:1) и вышел в полуфинал пути РПЛ FONBET Кубка России. В следующей стадии красно-белые сыграют с победителем пары «Динамо» (Москва) — «Зенит» (первый матч — 3:1).