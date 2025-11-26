Романов — о победе «Спартака» над «Локомотивом»: «Мы сейчас сильны как команда»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов подвел итоги ответного матча против «Локомотива» (3:2) в четвертьфинале пути РПЛ FONBET Кубка России.

Хорошая получилась игра, — начал Романов. — Остался доволен действиями в атаке. Достаточно дисциплинированно сыграли в обороне. Ребята хорошо сегодня отреагировали и доволен их игрой.

— Почему так удалось прибавить во втором тайме?

— В первом тайме дали время Хлусевичу и Рябчуку потому что они хорошо выглядели на тренировках. Я доволен ими. Были произведены замены и ребята делали то, что делали.

— За счет чего прибавил Солари?

— Это человек, который голоден до мячей. Этим он нам и понравился. Рад, что сейчас он становится все увереннее.

— Какие впечатления по игрокам?

— Все сбалансированно. Каждый действовал эффективно в своей линии. Отмечаю, что мы сейчас сильны как команда.

— Обычно выигрышный состав не меняют. С «Балтикой» как будет?

— Посмотрим, — сказал Романов на пресс-конференции.

«Спартак» одержал победу по сумме матчей (первая игра — 3:1) и вышел в полуфинал пути РПЛ FONBET Кубка России. В следующей стадии красно-белые сыграют с победителем пары «Динамо» (Москва) — «Зенит» (первый матч — 3:1).