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Зарема Салихова: «В ход пойдут все средства, лишь бы обеспечить «Зениту» трофеи»

Виталий Косик
Корреспондент
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Зарема Салихова.
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Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала решение «Зенита» обратиться в ЭСК РФС после матча Кубка России. Встреча прошла 27 ноября и завершилась победой клуба из Санкт-Петербурга в серии пенальти (0:0, 4:2 — по пен).

Питерский клуб обратился в ЭСК по вопросу неудаления игроков «Спартака» Квинси Промеса и Наиля Умарова. Также «Зенит» планирует оспорить красные карточки Малкома и Вильмара Барриоса, которые были получены после драки на поле.

«Я про философию этого клуба достаточно сказала. Их обращения в ЭСК только подтверждают мои слова. Если их сильнейший состав с бразильцами не может обыграть наших парней, если наши игроки становятся лучшими бомбардирами в чемпионате, если судья не смог им помочь на поле, то провокации начались от бессилия. В ход пойдут все средства, лишь бы обеспечить «Зениту» трофеи и звезды. Я давно все вижу без иллюзий», — цитирует Салихову «РБ Спорт».

После драки главный арбитр встречи Владимир Москалев показал шесть красных карточек: Вильмару Барриосу, Малкому, Родригао (все — «Зенит»), Александру Соболеву, Александру Селихову и Шамару Николсону (все — «Спартак»).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zarema-salihova-v-hod-pojdut-vse-sredstva-lish-by-obespechit-zenitu-zvezdy-i-trofei/
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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Зарема Салихова: «В ход пойдут все средства, лишь бы обеспечить «Зениту» трофеи»
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