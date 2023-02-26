Заварзин: «Если журналистам мало материала, то пусть не в «Спартаке», а в «Зените» ищут темы для печати»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин высказался о том, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль решил изолировать команду от общения с журналистами.

«Он же не просто так эту ситуацию разыгрывает. Видимо, там существует внутреннее напряжение или чтобы крыша у ребят, мягко говоря, не пошла от успехов. Это же прерогатива главного тренера. Думаете, у Романцева такого не было? И Романцев закрывал команду. Я думаю, это было обусловлено тем, что они просто хотят пободаться с «Зенитом» после зимней паузы, попробовать золото приблизить. Это же не специально делается. Это во благо команды. Журналистам здесь не на что обижаться. Если журналистам мало материала, то пусть не в «Спартаке», а в «Зените» ищут темы для печати. Это нормальная ситуация. Она имеет мировую практику. Это временный момент», — приводит «Спорт День за Днем» слова Заварзина.

В первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России «Спартак» одержал победу над «Локомотивом» (1:0). Ответная игра пройдет 27 февраля на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 20.00 по московскому времени.